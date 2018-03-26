殺姊11刀斷頭丟水桶 弟收押

2018年03月26日 04:11 中國時報 廖素慧 、 張伊珊 ／嘉義報導 ／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉賴姓男子持刀砍殺胞姊，嘉義檢警昨相驗，發現賴姊身中11刀，其中頸部遭狠割5刀，當場斷頭斃命，慘不忍睹，檢方複訊後聲押賴男獲准。

行凶的40歲賴男，24日下午與媽媽、45歲的大姊在家，事發時，賴姊到浴室正要拖地時，坐在客廳的賴男突起身走進廚房，拿出料理刀向姊姊大喊「妳是鬼，我要殺了妳！」

賴母聽到女兒大叫一聲，接著目睹女兒右胸滿是鮮血、倒臥浴室，嚇得衝出門外求救，返家時發現女兒竟已屍首分離，頭顱被放置在水桶內，賴母見狀崩潰大哭，卻仍上前想將女兒的頭和身體放在一起。

警方趕至現場，發現賴女陳屍浴室，賴男則面無表情站在浴室門口，賴母指稱兒子是殺人凶手，員警立即上銬逮捕賴男。警方調查，在家排行老三的賴男目前無業，雖領有輕度身心障礙手冊，卻未定期就醫回診。

賴男向警方供稱「那不是我姊姊，她是鬼！」，才會殺她。賴母向警方表示，兒子案發前並無異狀，女兒平日很照顧弟弟，近日未發生過爭吵，懷疑賴男精神狀況不穩，才會突持料理刀殺害姊姊。警訊後依殺人罪嫌將賴男送辦。

嘉義地檢署檢察官陳則銘昨率法醫師相驗釐清死因，到場家屬全程低調不語。檢方初步發現死者頭部、身體分開，全身至少11處刀傷，左胸有5處刺痕、頸部有5刀割痕、右肩1刀，右手小指尖割裂傷。

嘉檢發言人林俊良說，死者身上是否有其他鈍器傷、刀深及致死原因及確切傷勢，將擇日解剖後認定，並將進一步調查賴男行凶時的精神狀況。檢方複訊後，以賴男涉犯殺人重罪，向法院聲請羈押獲准。

(中國時報)