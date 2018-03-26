色法官輕判 白玫瑰悼司法院

白玫瑰社會關懷協會不滿前法官陳鴻斌改判等案結果，25日號召民眾身穿黑衣到司法院門口表達抗議，並在祭壇前高舉陳情書表達訴求。（郭吉銓攝）

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中國時報
／台北報導

白玫瑰社會關懷協會不滿高等行政法院前法官陳鴻斌性騷擾案改輕判，昨發起第5次「白玫瑰運動」，號召50多人在司法院前抗議，並設「司法」牌位，讓抗議民眾一人一香祭拜，哀悼司法已死，揚言若司法院處理不當，民眾怒火將如熊熊烈火延燒，將再走上凱道，讓政府看見人民的憤怒。

對此，司法院回應感謝協會對司法及婦幼議題的關心外，並承諾會進行改革，為了強化性平意識，司法院長許宗力、副院長蔡炯燉及各廳處首長，將在28日早上在司法院大禮堂接受中研院研究員焦興鎧講授性別平權課程。

白玫瑰協會不滿前法官陳鴻斌涉性騷擾，改判無須免職，僅罰薪216萬；以及台中、雲林2名法官認「高再犯性侵累犯刑後治療」規定違憲，聲請釋憲引發爭議，昨再號召50多名大人、兒童手持白玫瑰、戴口罩到司法院，拉起「正義的天秤，不容傾斜」、「還給我們一個安全的環境」等白布條，高喊抗議恐龍法官。

協會祕書長梁毓芳說，有法官在媒體上幫性騷擾法官背書，把性騷擾講成「婚外情未遂」，把過錯指向受害者，用法官公信力及社會地位，踐踏職場上弱勢一方，而司法院、法官法、評鑑會議竟無法處理這法官。

白玫瑰協會提出3項訴求：1.初任法官任用進場必須有5年律師經驗，且律師訴訟專責法規案件至少80％以上；2.法官任命改為任期制，一期6年，不適任的法官，應有退場機制；3.刑後強制治療專區，不應以法官個人理念，違背專業評估。司法院行政訴訟及懲戒廳副廳長蔡惠如出面接受陳情書後，結束抗議行動。

司法院昨承諾未來將加強深化性別平等觀念及性別主流化意識，從根本提升司法人員性平意識，並持續推廣量刑趨勢建議，使法官於判決時，能注意社會多元價值及民眾之法律感情。

(中國時報)

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