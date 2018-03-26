165防詐聲名遠播 各國取經

2018年03月26日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

警政署2004年成立165反詐騙諮詢專線，成為全球首個防詐專責機構。刑事局統計，165去年共接獲62萬多通民眾來電，平均每天就接到1700通，值勤員警雖接到手軟，但國內詐騙案已從2008年最高峰的4萬多件，逐年下降至去年的2.2萬多件，成果卓著，聲名遠播，165將成為各國取經焦點。

官警回憶，165成立之初，每年僅接獲萬餘通電話，但隨著話務不斷激增，接線的員警擴充到現在的30人。當年大陸公安來台學打詐，看到這套攔阻機制都讚賞不已，後來北京、福建、廣東等省市也都紛紛仿效成立。

165從最初功能定位為提供民眾反詐騙諮詢管道，到現在任務轉趨多元化，除受理諮詢、檢舉及輔導被害人至各地警局報案外，陸續整合電信、金融與網路業者，執行詐騙電話、被害款項攔阻等工作，去年即停話7649門詐騙電話，保住民眾遭詐1億多元，迄今並公布104組詐騙LINE ID與高風險賣場等。

165還在網站設立「闢謠專區」。165最近就確認了2則最新的謠言，一是民眾指若接獲+93等開頭的來電，回撥就會損失15至30美元，甚至能在3秒鐘內，複製盜取手機內的連絡人、信用卡等資料；另有人宣稱歹徒在加油站散發廣告名片，卡片上含有無色無味、使人昏迷的禁藥，效果比俗稱「約會強暴丸」強4倍。165為避免人心惶惶，都予公布闢謠。

(中國時報)