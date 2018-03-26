勒索高鐵百萬 詐彈客旅館就逮

警方逮捕王嫌（戴口罩者）後，把他押回高鐵嘉義站女廁搜索爆裂物，確認安全無虞，虛驚一場。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉義報導

嘉義市警察局昨天下午接獲恐嚇電話，歹徒揚言「高鐵太保站有炸彈，要求給100萬，否則引爆」，警方循線追查出歹徒在台中市某旅館撥出電話，火速趕至旅館逮捕嫌犯王子豪。警方在太保站查無炸彈，證實為虛驚一場，訊後將「詐彈客」王嫌依恐嚇取財罪嫌移送法辦。

嘉義市刑警大隊25日下午1時許，接獲1名自稱王姓男子的恐嚇電話，聲稱已在高鐵太保站放置炸彈，要求給他100萬元，警方立即通報高鐵警方搜尋太保站區有無炸彈或可疑物品，但無所獲。

警方追查出王嫌從台中市第3分局轄區某旅館打電話，隨即通報台中警方趕往逮捕王嫌，嘉義市刑大也火速趕至台中帶回王嫌，前往太保站拉起封鎖線調查及搜尋炸彈，經搜索約30分鐘後，並在站內女廁模擬還原現場，確認並無爆裂物，僅是虛驚一場。

但王嫌被押上警車時，仍不斷強調「我真的有放」，還聲稱犯案動機是「想要向高鐵拿錢」。高鐵接獲通報後，不僅派員引導如廁民眾改往其他廁所，也加強車站廣播，呼籲民眾若發現可疑人事物，務必向站務人員反映。

警方調查，39歲王嫌為台南人，有毒品、竊盜、侵占、恐嚇飛安之公共危險罪等前科，因缺錢而上網查詢嘉義市警局電話，謊稱在高鐵太保站放置炸彈，意圖勒索100萬元；王嫌去年4月間也曾謊稱在高雄小港機場放炸彈，同樣是虛驚一場，被依公共危險罪判3月徒刑。

警方懷疑王嫌缺錢買毒，又積欠旅館房費，再度隨機打電話謊報放炸彈勒索，正擴大追查釐清犯案動機，全案依恐嚇取財罪嫌偵辦。

(中國時報)

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