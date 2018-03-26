國家生技園區 恐成內科翻版

2018年03月26日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國家生技園區交通動線

國家生技研究園區陸續啟用，為解決塞車問題，北市府僅拓寬大門口的勤力橋面，居民質疑對紓解車潮幫助不大。（張立勳攝）

國家生技研究園區已取得使用執照，各單位陸續進駐，規畫初期當地老里長提出「先有聯外道路再有基地」要求，中央研究院滿口答應編列8億元打造隧道做為聯外道路，卻一直沒有下文，生技園區仍如火如荼興建。附近居民痛批中研院「根本是騙子！」並擔憂未來大批車輛湧入，恐成內湖科技園區翻版，不排除發動抗爭。

上千輛車僅能走巷弄

生技園區大門位在北市研究院路1段130巷與2段12巷交岔口，中研里居民陳文智說，因車輛只能由巷弄進出，中研院曾承諾解決交通問題再蓋基地，如今園區都已蓋好，隧道卻不見影子，「這不是騙子，什麼是騙子？」

隨著園區完工陸續啟用，北市交通局規畫車輛由研究院路1段130巷進入園區、從四分溪南側防汛道路離開，讓車流單純化減少壅塞。但居民抱怨，周邊都是老社區且無停車場，大家只能停在巷內，如今雙向道改成單向道又畫上禁停紅線，實在擾民。

中南里長詹坤隆指出，上班時段前往市區車輛極多，上午7時至9時研究院路往忠孝東路方向實施調撥車道，使得往生技園區方向只剩1線道，未來全區進駐後，龐大車流恐從研究院路塞到忠孝東路，成為「內科翻版」。

他說，未來忠孝東路7段「北部流行音樂中心」、經貿二路「國家會展中心」陸續營運後，車流勢必倍增，不敢想像屆時交通慘況，若研究院路無法再拓寬，最好方式就是從園區內打通隧道往來忠孝東路。

居民不排除發動抗爭

「剉咧等！」中研里長謝志勇說，現在每天已約7、800輛車進出，未來園區2300名研究人員全數進駐，加上廠商與訪客，恐多達4、5000輛車，研究院路肯定被塞爆、癱瘓。

居民不滿表示，生技園區動工後，長達3、4年因工程人員進駐，停車狀況大亂，工程車進出嚴重威脅居民安全，加上漫天的工程揚塵、起早趕晚的巨量噪音，居民早已痛苦萬分，未來還得面對嚴重塞車，目前卻僅拓寬園區大門前的勤力橋，但其他路段容量沒變，一點幫助也沒有，若全面營運前仍未解除塞車疑慮，里民將醞釀發動抗議。

(中國時報)