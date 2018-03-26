闖禍壁上觀 中研院擺爛

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中國時報

國家生技研究園區以鄰為壑，中研院卻當沒事，如果還有一絲責任感，中研院應承諾未來車流從自家大門進出，直到當初答應的隧道通車為止，沒理由民眾吃苦，中研院還爽躲桃花源。

中研院提出聯外隧道構想，也爭取到經費編列預算，說服里民同意在住家旁邊蓋生技園區，結果因環評未過關就不了了之，耍花槍欺騙、敷衍里民，一點也沒把得長期相處的里民權益當一回事。

在隧道未打通前，生技園區卻持續大興土木，各單位陸續進駐，台北市長柯文哲眼見事態嚴重，有心解決肇因中研院的塞車夢魘，把隧道規畫納入東區門戶計畫。但中研院卻擺出一付置身事外、你奈我何的傲慢態度，逕自把問題丟給北市府去擦屁股。

依中研院與北市府動線規畫，車輛進出靠羊腸小徑，社區民眾必須忍受廢氣、噪音、塞車及停車位消失等痛苦，而中研院卻宛如遺世獨立的「桃花源」，外面的世界似乎完全與它無關。

自己闖的禍就該自己解決！中研院對居民許下的生技園區聯外隧道既然跳票，就應要求同仁經院內道路往來生技園區，不該一付理所當然氣焰，跟居民爭搶唯一賴以通行的巷道，這種傲慢態度，無疑讓胡適先生地下蒙羞。

自認做事最有魄力、最親民的柯P，也應強烈要求中研院主動提出交通改善甚至重啟聯外隧道計畫，不是拓寬小小的勤力橋，就要居民繼續忍氣吞聲，這等於在當中研院打手，欺負自己的市民。

堂堂台灣最高學術研究機構，集合如此多頂尖人才，連最基本的交通問題都解決不了，「是不為也，非不能也」，相信以中研院的智慧，應該也不想將來被人用「禮義廉」來形容。

(中國時報)

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