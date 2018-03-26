隧道擬敗部復活 環團批詐欺

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

中研院打造國家生技研究園區，原計畫斥資8億元打通隧道做聯外道路，最終因環保團體反對、環評也喊卡，如今因應交通衝擊，開通隧道計畫可能「死灰復燃」，引發環保團體不滿，痛批「莫明其妙！」、「難道當年環評是做好玩的？」質疑根本是「詐欺」。

台灣樹人會常務理事潘翰聲表示，2011年園區環評有附帶決議，表明園區內會規畫綠色運具，不會開挖隧道，現在卻又說要做，可見相關單位對執行環評決議「跳票」。他強調，當地原本環境保存做得很好，挖隧道擾動很大，將造成許多生態衝擊，若為了解決交通問題，開發單位應提出更多替代方案，而不是犧牲環境。

「中研院早已違反環評承諾。」惜根台灣協會祕書長林子凌說，當初環評時，中研院曾強調「生態先行」，承諾先處理溼地問題再開發，另還有樹木銀行、復育區等規畫，結果全部都沒做，違反這麼多事項，中研院應該先說明清楚，向外界交代後續怎麼做。

林子凌強調，既然當年生技園區興建案勢在必行，居民交通問題也早該務實處理，問題是，當初環評也提過要打通隧道，但並未被接受，代表評估認為會對生態造成影響，現在市府打算重頭來過，「難道是環境問題已解決了嗎？」市府需提出具體評估數據，才能解決各方疑慮。

環境教育工作者梁蔭民則說，政府選在南港202兵工廠址設立國家生技園區，本身就很莫名其妙，現在為了2、3000人即將進駐，就要花近10億元開挖隧道，交通成本未免太高。他認為問題的關鍵在於有沒有做好道路管理，做得好，交通衝擊自然變小，「在現有環境就能解決的問題，何需另做會增加環境衝擊的事？」

(中國時報)