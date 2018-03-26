打通瓶頸刻不容緩 環評再闖關

2018年03月26日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國家生技研究園區聯外隧道案，被台北市長柯文哲批評進度太慢，但他認為隧道一定要做，不然南港一定會塞死，雖然預計年底能定案，問題是環評曠日廢時，而且很可能過不了關，塞車噩夢恐仍無解。

生技園區在2009年環評時，當時中研里長楊立凡就提出「先有聯外道路再有基地」的要求，中研院於2012年5月編列8億元經費，計畫打通隧道做為聯外道路。

隧道初步研擬從生技園區內開鑿隧道約800公尺，出隧道後往北接忠孝東路7段與興中路口，貫通山坡即可抵達南港車站。

但8億元預算遭立法院以環評、地方上有不同聲音凍結，前年7月中研院再次向立法院爭取，不過沒有下文。

柯文哲去年視察南港車站時表示，原本聯外隧道是中研院與台北市政府共同進行，但速度太慢，決定納入東區門戶計畫，改由台北市主辦、中研院協辦。他也坦言，隧道一定要打通，否則南港會塞死，甚至早已編好8億元預算，只是得想辦法減少環境衝擊。

北市新工處規畫設計科長郭玉仙進一步說明，目前隧道正進行先期規畫與都市計畫變更，也就是可行性評估，隧道路線預計最快年底前可定案，隧道若完工，從生技園區到南港車站，只要5分鐘車程。

國家生技園區聯合委員會指出，園區啟用後，各單位採漸進式進駐，不致對周邊交通造成劇烈衝擊，交通問題已有短中長期解決方案，短期將開通捷運站與園區接駁車、適當交通動線規畫、彈性上班時間等措施，長期則將開闢園區聯外隧道。

(中國時報)