尋求解套 官員自嘲公親變事主

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

國家生技研究園區啟用後，各單位陸續進駐，地方交通首當其衝。北市交通局指出，忠孝東路7段和研究院路口現已出現交通壅塞，預料未來園區全面營運後，上下班尖峰時段道路服務水準都將降低1級，上班時段恐降為最低的F級，影響極大，勢必得打通隧道做聯外道路，比起中研院，市府反更積極規畫改善，官員忍不住自嘲說：「簡直是公親變事主！」

中研院2014年曾提出開發許可審議報告書，其中針對園區開發後周邊道路衝擊，評估認為影響不大。但未來幾年南港交通將因生技研究園區全面啟用營運、國家會展中心開幕產生極大變化，大量人員進駐後，車流將卡在忠孝東路7段與研究院路口，此外還有從汐止方向來的車流，後續衝擊令人擔憂。

北市交通局綜合規畫科長黃惠如說，依研究院路忠孝到橫科段現況來看，晨峰時段往南、往北道路服務水準，原本就是不佳的D級和F級，園區啟用後都將降到F級；至於昏峰時段，現階段往南、往北分別是E、D級，之後將降為F、E級。她指出，通常低於D級表示車流狀況已不穩定，再下降就會出現壅塞情形。

她強調，早上進入研究院路的車輛較少，因此採取調撥車道，多分配1車道給南港往市區中心方向車流，問題是當2300名園區員工進駐後，早晨進入研究院路車流增大，未必少於前往市區的車流，因此未來能否繼續調撥車道，得看實際車流才能評估，屆時交控也要調整紅綠燈秒數。

「中研院不急，市府卻急得要命！」黃惠如坦言，若沒有新的聯外道路，現階段能做的調整相當有限，居民希望盡快開通隧道，直接從園區接到忠孝東路7段，對社區干擾較小，因此市府索性主動幫中研院規畫、辦理改善工程，再由中研院支應經費。

(中國時報)