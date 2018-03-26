無黨參選台北市長 錕P槓柯P

台大網紅教授李錫錕25日宣布以無黨籍參選台北市長，提出第一個政見是要求中央政府遷移松山機場。（陳怡誠攝）

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中國時報
／台北報導

在網路擁有高人氣的台大政治系教授李錫錕，25日舉辦「POWER感謝祭」，正式提出參選政見宣布投入台北市長選舉，雖然李錫錕有終身國民黨員身分，但他將以無黨籍參選並拋出「泛在野力量」，只要藍綠兩黨覺得現任市長柯文哲做不好，都可以跟他合作。

有台大最狂教授之稱的「錕P」李錫錕，正式宣布參選台北市長，他提出松山機場遷移的政見，欲把松山機場轉作「松機特區」。

不排斥與藍綠合作

李錫錕表示，松機的面積是大安森林公園8.5倍大，可以拿8分之1的土地做巨木森林公園，其餘興建5萬戶公宅，優先提供給育幼家庭、無宅老人與青年、經濟弱勢市民，其中1萬戶作為都更中繼宅。

此外，松機特區將提供公托公幼、公辦公營長照及日照等社區經營，並規畫大橋及捷運連結內湖解決交通問題。李錫錕說，打造松機特區預估8年約需2000億元，中央、地方支出1600億元，不足的預算可以透過發公債的方式因應。

外界質疑，過去柯文哲、姚文智都提出松機遷建政策，但問題卡在中央。李錫錕說，他不講求任內完成松機特區，但只要他起一個頭，相信後續會有人完成，自己不是在任內包山包海，但會在任內做些別人不敢做的事情。

加強公托、長照經營

李錫錕強調，參選是因為台灣民眾對藍綠惡鬥感到厭倦，選民要的是超越黨派。對於未來是否和國民黨整合？李錫錕說，宣布參選就是責任，年底選票上面一定會有李錫錕3個字，若沒有參選到底，「那宣布有什麼意義，這樣以後還可以在台灣晃來晃去嗎？」

由於柯文哲在年輕選民中較被看好，和柯相比勝算在哪？李錫錕則認為，政治人物要看「3P」，也就是個性personality、政策policy、執行performance，論3P他都是加分。

轟柯不負責任

他批評柯文哲不負責任，開芭樂票都沒有兌現的魄力，價值觀也矛盾和錯亂，表面上民調很高，但是柯任內局處首長紛紛出走、眾叛親離，這就是他和柯不一樣的地方。

(中國時報)

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