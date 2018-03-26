國民黨桃市長初選 3參選人拚出線

2018年03月26日 04:11 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨桃園市長民調從25日起連續舉行3天，3位參選人分別用不同方式來提醒民眾留在家裡接電話。陳學聖除繼續基層行程直播各地會勘外，選擇臉書告知支持者。楊麗環則在24日龍德宮起轎時刻參與宗教活動祈求過關，至於魯明哲則從數天前，藉由他在桃園市議會的議員同仁臉書，由議員發文推薦爭取支持。

陳學聖關注道路拓寬

陳學聖除在臉書希望民眾在舉行民調3天接電話支持他外，25日一早還到蘆竹區八德一路關心馬路拓寬問題，他說2個月前開工拓寬，2個月後卻依然聞風不動，民眾都在問。

而隨後他以托嬰托兒問題，希望引起民眾共鳴，他說他會以身作則，打造友善職場、創造幸福家庭，要讓生育率不再成為台灣國安問題。

楊麗環強調女力崛起

楊麗環在24日晚間參加桃園龍德宮遶境起轎活動，她說，龍德宮四媽祖遶境有另一項特色，那就是扶著媽祖鑾轎的是一群由姊妹們組成的仙女轎班，不僅吸睛，更顯示在台灣社會中，女性能夠擔當重任，希望所有信眾都能在媽祖的庇佑下消業障，增福慧，平安幸福一整年，桃園也能升級更宜居。

魯明哲深獲議員相挺

魯明哲以「守候‧電話」PO文，呼籲選民支持，而市議會多位好友，包括舒翠玲、梁維超、黃敬平、劉茂群等多人在臉書上大力推薦，他也積極走訪基層，傾聽民意，到桃園各大路口與民眾近距離接觸，增加印象及曝光率。

市黨部表示，桃園市長參選人民調由艾普羅、TVBS、世新3間民調公司進行，將在28日10點公布結果，屆時誰將代表國民黨參選桃園市長參選就可明朗。

(中國時報)