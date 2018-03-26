柯文哲讚建設比預期快很多

台中市長林佳龍（中）向柯文哲（左）介紹花博發現館的建材「再生塑化磚」；柯文哲現學現賣，向隨行的都發局長林洲民（右）推薦說「這就是循環經濟！」（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

台北市長柯文哲25日率北市府團隊到台中市參訪，參觀綠川、柳川、雙鐵共構的大慶站、后里花博園區等；並於台中市政府舉辦「市政交流座談會」，雙方以「東亞青奧X世大運」、「軸線翻轉X舊城新生」兩大主題進行座談，北市府與台中市政府團隊針對大型國際賽事舉行、城市願景擘劃等，展開熱烈討論。

捷運路網 架構完成快

柯文哲率台北市府局處長約40人，25日到台中觀摩剛完成整治的綠川水岸廊道及柳川藍帶水岸，台中市長林佳龍到現場介紹兩市交流水域治理經驗；柯文哲盛讚「比韓國首爾清溪川更好！」

一行人中午由經發局在第二市場六角樓廣場辦桌，以梅花餐向北市府團隊介紹第二市場的美食；柯文哲一坐定即拿起啤酒連喝兩杯，更在10分鐘內喀完8道美食。

柯文哲在林佳龍、台鐵台中站長葉仁和陪同下到台中大慶車站，了解捷運綠線G13站與台鐵大慶車站「兩鐵連通」工程。柯文哲說，「捷運路網建設，比我預期得快很多！」台中整個捷運路網跟3年前相比，整體架構完成得很快。

花博發現館 讚不絕口

台中花博發現館以「通風樹塔」營造生態氣流，不僅引入戶外綠意，更降低空調耗能。柯文哲參訪時對綠能工法很感興趣，稱讚「坐在裡面很舒服」；針對花博卡個資問題，他向林佳龍打包票說「台北都用十幾年了，跟你們台中市民代說不用擔心啦！」

台中市與台北市政府交流及座談會中，林佳龍特致贈一石虎雕像給柯文哲。柯文哲誇讚，台中過去3年在林市長領導下，市容更新很快；他說台北是個很成熟的城市，穿西裝改西裝相當困難，台中是新興城市，在捷運路網規畫、重畫區開發都顯得大開大合，這是台北要推動都市更新比較吃虧的地方。

(中國時報)

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