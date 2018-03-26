人瑞樂當志工 造橋行善50年

2018年03月26日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉邑行善團25日在嘉義市立棒球場停車場舉辦創團53年園遊會活動，市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前市長黃敏惠均到場，卻無互動，而105歲人瑞盧林金造橋鋪路約50年，仍繼續默默服務鄉里，最令人感動佩服。

熱烈響應賑災捐款

這場活動包括市長涂醒哲、議長蕭淑麗、前市長黃敏惠均到場，年底選舉的3位嘉義市長選將同場卻不同框，毫無互動，不談政治談行善，3人不約而同一致讚揚嘉邑行善團將善款、善行擴大，捐款賑濟0206花蓮大地震、高雄氣爆等重大災害，發揮無限的民間愛心力量，溫暖社會。

盧林金的82歲兒子盧照雄說，母親自嘉邑行善團創團後，每逢周日即隨團到偏鄉造橋鋪路，做耙砂的工作，她不感覺粗重，還樂在其中，至今約50年從不喊累，即使已高齡105歲，仍照樣每周日做工，每次出團可以耙10餘個畚箕的砂，為了開車載母親造橋鋪路，去年他還重新考駕照，結果考滿分。

盧照雄說，母親除了視力退化、略有重聽，手尾力很夠，耙砂沒問題，造橋鋪路行善讓她不失智、身體健朗，他樂意陪母親繼續行善。

嘉邑行善團理事長蔡萬華表示，行善團假日造橋志工是該團最大特色，約有200餘名志工，年紀最長的是人瑞盧林金阿嬤，最小10餘歲小朋友跟著阿公阿嬤做工，嘉邑行善團從嘉義出發，愛心遍布全台灣，這樣的善念行動會不斷持續下去。

爺奶牽孫一起做工

嘉義市長涂醒哲與蔡萬華頒發感謝狀給創團元老趙煌、王泉松，以及人瑞盧林金及90多歲阿公黃土龍等2位資深志工，表彰他們服務鄉里造福人群的善行。

(中國時報)