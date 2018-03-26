鼓山分局改建 卡在海巡占地

2018年03月26日 04:11 中國時報 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

高巿警鼓山分局去年獲前瞻計畫補助，將分3年斥資4.1億元原地改建，不過卻有5筆、逾152坪土地遭隔壁海巡單位長期占用，日前第1次協調會，海巡表示除主建物，其餘願拆還，但廳舍一蓋影響達60年，雙方將擇期再開協調。

海巡盼保留主建物

曾為日據時代高雄州廳舊址的鼓山分局於1977年落成，使用迄今逾40年，因已無法耐震補強，現警政署長陳家欽去年在高巿警局長任內，提出搬遷與消防隊合署的鳳山分局，時任鼓山分局長林新晃也爭取改建分局，獲得支持。

去年警政署依前瞻計畫提出需求，高巿警獲補助近9億元，其中7.7億元將用於搬遷鳳山分局及原址改建鼓山分局。鼓山分局獲4.1億元，將在2021年6月前，新建地上8樓、地下2樓廳舍，預計今年9月前搬到舊中山國小後動土。

與鼓山分局一牆之隔的海巡署第五海岸巡防總隊鼓山營區9年前曾因擴建認為警方占地，結果丈量後發現占地的是自己。去年鼓山分局確定改建，為求慎重向鹽埕地政事務所申請土地複丈，確定有5筆共152餘坪被海巡占用。

警堅持一寸也不讓

據了解，本月15日雙方第1次協調會後，海巡表示願拆牆還地，但希望不要動到主建物。不過警方被占土地已規畫為停車出入口，另依政府辦公廳舍使用原則，一蓋就要用60年，因此分局從下到上，均認為「一寸也不能讓」。

第五海岸巡防總隊表示，占用警方土地503平方米、即152餘坪，其中主建物座落面積147.5平方米、即44餘坪，由於廳舍仍有公務需求，已建請市警局保留主建物，其餘部分將配合騰空歸還，日後仍會展現誠意、持續協調。

(中國時報)