木棉道走秀 爺奶妝乎水水

2018年03月26日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

高齡化社會來臨，為了扭轉長輩坐輪椅等於悲情的刻板印象，白河日間照顧中心25日在白河林初埤木棉花道舉辦「美輪美奐、白河銀髮變裝秀」活動，除了帶領阿公阿嬤到外頭賞花，還將眾人精心打扮在紅毯上走秀，阿公阿嬤化身超模，輪椅則成為最佳道具，長輩初嘗眾人驚豔的目光，開心不已。

24位爺奶級參賽者25日一早頂著大太陽現身，在工作人員及親友絞盡腦汁妝點之下，每位老人家都「妝水水」，包括韓系型男、海賊王、艾莎公主、可愛仙女等裝扮，還有人把電動代步車做成居酒屋造型，走秀時非常吸睛，木棉花道瞬間變成華麗伸展台。

承辦白河日照中心的高雄市受恩社區關懷協會理事長劉添財說，該中心照顧精神就是「創意老化」，用各類共同參與的活動、強化長輩樂觀情緒，提升長輩尊嚴及延緩失智與老化；台南市社會局長劉淑惠表示，活動讓冰冷輔具搖身一變為個性化的象徵，藉此鼓勵長輩與身障者展現自我，走出戶外，落實在地老化目標。

走秀後，由評審選出得獎名單，第1名李桂紅、第2名陳李足、第3名王盧金連、最佳創意獎趙淑媚、最佳人氣獎吳盧月治、最佳自信獎蔡文瑞，其中，吳盧月治阿嬤高齡98歲，除了重聽外身體硬朗，兒子跟媳婦一同陪她來賞花，扮成仙女的她穿著一身蕾絲裝，開心直說「好幸福！」

(中國時報)