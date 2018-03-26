奇美博物館野餐日 上萬人搶卡位

2018年03月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

奇美博物館珍貴館藏扮裝遊行、陪民眾野餐！奇美博物館占地40公頃園區坐擁大片綠地，為鼓勵民眾走出戶外，25日首辦「湖畔野餐日」竟湧入上萬人，只見草地穿梭羅馬戰士、肖像畫作等珍貴館藏擬人化趴趴走，民眾驚呼「沒看過這麼酷的野餐！」

奇美博物館新館開館邁入第4年，至去年底已吸引逾450萬人次參訪，館方發現，除了來館欣賞藝術，也有越來越多遊客到此野餐，為活絡台南都會公園，也推廣生活美學，發想「湖畔野餐日」，鼓勵民眾揪團野餐，體驗悠閒美好時光。

奇美博物館公共服務組長侯幸佑說，活動未大張旗鼓、僅在臉書宣傳，沒想到人潮超乎預期，昨天活動從下午1點半開始，一早7點半已有第1組人馬到場卡位，8位大人帶著2小孩浩浩蕩蕩而來，民眾笑稱，為了能在湖畔旁、樹蔭下野餐，提早6小時而來很值得。

博物館野餐結合館藏是一大特色，當中，最受矚目的「博物館藏品扮裝遊行」，由工作人員角色扮演，如「兵器廳」出動羅馬帝國戰士、「樂器廳」派出宮廷御用小提琴家與曼陀林演奏家、「動物廳」派出可愛老虎和頑皮猴子，小朋友爭相合影。

館方更將年度大展「凝視日常－荷蘭藝術家哈勒曼特」特展作品設計為大型拍照打卡點，民眾除可一睹療癒佳作，還能與作品互動拍照。奇美博物館也期待創造一場全民生活美學運動，工作人員身上貼有「使用重複性環保餐具」、「把垃圾帶回家」等標語，提倡身心俱美。

首發野餐日獲好評，停車場1500個車位全停滿，一位難求，館方表示，續辦聲浪湧現，但考量夏天高溫恐不適合戶外野餐，未來可能擇定春、秋2季舉辦野餐。

(中國時報)