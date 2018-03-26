百歲醫師忙義診「要再活10年」

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中國時報
／花蓮報導

台北市出生的百歲人瑞醫師田中旨夫，中文名字取為陳奎村，日據時負笈日本專攻婦產科，畢業後返台懸壺濟世，43年前舉家搬遷沖繩行醫，90歲時罹患肝癌治癒後，決定晚年留在台灣擔任義診志工，雖已屆百歲高齡，仍想再活10年繼續行善助人。

1918年出生於台北的台裔日本籍老醫師田中旨夫，早年負笈東京就讀昭和醫學專門學校，也就是現在的昭和大學，學成後曾在台灣大學任職，後來台灣光復便留在台中沙鹿的醫院做醫學研究，1975年定居沖繩那霸市，擔任當地醫院院長，救人無數。

說著一口流利閩南語的田中旨夫，90歲時被診斷出肝癌第4期，從醫的他一度以為生命將畫下終點，後來在台大醫院接受開刀治療後痊癒。歷經生死關卡，讓田中醫生決定回鄉定居，投入義診志工行列，幫助更多的人。

田中旨夫說，回台後有人邀他在台北開醫院或診所，但因為遇到證嚴法師，決定要投入國際慈濟人醫會，為有需要的人義診；未來還期望規畫防老、抗癌活動，在有限時間裡分享助人的好，善用這得來不易的生命幫助患者。

田中旨夫利用假日參加研習，跟著慈濟義診團到各地幫民眾看診，堅持發揮醫學所長，田中醫師笑說，把過去的50歲存進「壽量寶藏」，天天當作自己年輕50歲，每日早晨起床他都會再次下定決心，要再活10年，運用自己的人生經驗，繼續服務人群。

(中國時報)

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