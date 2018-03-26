桃市回收有成 連2年獲金質獎

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中國時報
／桃園報導

環保署日前公布106年度全國資源回收考核結果，桃園市繼105年度獲獎後，再度抱回金質獎，並連續第13年得到資源回收考核的最高評等，環保局表示，桃園市2017年的資源回收率比升格前成長超過11％，年度回收量甚至比2016年增加約11萬公噸，成長十分顯著。

環保局長沈志修表示， 環保署考核下的「金質獎」，是直轄市的最高殊榮，桃園市不但連2年獲獎，在106年度的全國考評中，桃園市還是6都中少數在資源回收率及回收量都達到環保署目標值的城市。

沈志修表示，桃園市的資源回收率從2014年升格前的43.03％，一路進步到2017年的54.85％，成長超過11個百分點，除此之外，2017年的回收量也比2016年增加約11萬公噸，資收率也進步了7％。

沈志修表示，桃園市在2016年起推動「桃樂資收站」，1年內從7站擴展到73站，並推動回收金加值到桃樂卡、資源回收物兌換服務，讓民眾感受到「環保」與生活的便利結合，環保局也聘請311位個體回收戶擔任資收大軍，協助回收分類之餘善盡公益責任。

環保局表示，未來也會持續辦理廢棄物回收處理循環經濟特展、破袋稽查和源頭減量，未來各里、大專院校及高中職等單位的回收競賽和宣傳活動也會擴辦，加強環境教育及評比，強化環保知識及效果的落實。

(中國時報)

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