台南奪4屆U12世界盃舉辦權

2018年03月26日 04:11 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

台南市代理市長李孟諺專程飛往法國爭取台南成為WBSC世界盃少棒賽永久承辦城市，雖礙於規定無法成為永久舉辦城市，但確定取得2021、2023、2025、2027連續4屆舉辦權，加上過去2屆賽事和2019年舉辦權，連續7屆U12世界盃將在台南舉辦，創下空前紀錄。

2011年開始舉行的U12賽事，連續5屆都在台灣登場，前2屆在台北，2015年在時任台南市長的賴清德積極爭取下，U12賽事首度移師台南。

台南除了爭取國際賽事，也期許將台南打造為東方的威廉波特，積極打造國際級少棒比賽場地，過去2屆賽事都在台南棒球場舉行，為了提供更完善的比賽場地，亞太棒球訓練中心日前已經宣布動土，希望趕在2019年第5屆U12世界盃開打前順利完工。

台南市政府此行與中華棒協代表攜手組成小組，21深夜前往法國巴黎，由李孟諺於WBSC執行委員會上做專題簡報，執委會24日隨即宣布台南持續獲得世界盃少棒賽2021、2023、2025、2027連續4屆的舉辦權利，加上原本的2019年，等於連續5屆世界最頂級、最熱門的少棒賽事將持續在台南舉辦。

市府指出，雖礙於規定及慣例，無法如LLB的威廉波特小鎮成為永久舉辦城市，但此次成功獲得7屆（含2015及2017）舉辦權，已創下空前紀錄，凸顯台灣在世界棒壇的重量與成就，更是肯定台南過去舉辦成績。

(中國時報)