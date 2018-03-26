屏東洋蔥 推新標章打品牌戰

縣府輔導枋山、車城、恆春3農會註冊新產地商標，搭配「屏東好物」雙重標章，希望打出屏東洋蔥品牌，做好市場區隔。（潘建志攝）

友善列印
中國時報
／屏東報導

恆春半島洋蔥進入採收期，不過受到洋蔥種植面積增加及盛產的影響，今年洋蔥一開盤價格就直直落，約只有去年的5到6成。為了和中部及國外洋蔥區隔，縣府輔導枋山、車城、恆春3農會註冊新商標，希望打出屏東洋蔥品牌，增加農民收益。

去年洋蔥價格好引發農民搶種，屏東縣今年洋蔥種植面積607公頃，比去年增加130公頃；加上去年氣候好，洋蔥大豐收，又不巧和中部洋蔥採收期重疊，恆春洋蔥今年一開盤的價格就不好，目前15公斤袋產地價只有100到150元，比去年240元少了許多。

縣長潘孟安指出，恆春半島日照充足，加上落山風吹拂，洋蔥養分集中在球莖，不但更紮實且飽滿多汁，風味也更甘美，蔥勁味十足。不過有不肖業者以外地甚至外國洋蔥魚目混珠販售，不但剝削農民利潤，也讓消費者權益受損。

為了推廣屏東洋蔥品牌，縣府輔導枋山、車城、恆春3農會註冊產地商標，設計融入在地特色，枋山是落山風及伯勞鳥、車城是四重溪溫泉、恆春是城門，搭配「屏東好物」標章，消費者只要認清雙標章，就能保證買到來自恆春半島的優質洋蔥。

縣府25日在屏東公園舉辦屏東洋蔥品牌行銷活動，除向民眾推廣，也邀請恆春半島各大飯店主廚製作洋蔥特色料理，包括洋蔥糕、洋蔥派、洋蔥燻雞捲、洋蔥鹹蛋塔等，並展示洋蔥面膜、洋蔥冰淇淋等特色副產品。

(中國時報)

台南奪4屆U12世界盃舉辦權 靈鷲山 3000斤白米捐基隆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。