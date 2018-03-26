屏東洋蔥 推新標章打品牌戰

2018年03月26日 04:11 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

恆春半島洋蔥進入採收期，不過受到洋蔥種植面積增加及盛產的影響，今年洋蔥一開盤價格就直直落，約只有去年的5到6成。為了和中部及國外洋蔥區隔，縣府輔導枋山、車城、恆春3農會註冊新商標，希望打出屏東洋蔥品牌，增加農民收益。

去年洋蔥價格好引發農民搶種，屏東縣今年洋蔥種植面積607公頃，比去年增加130公頃；加上去年氣候好，洋蔥大豐收，又不巧和中部洋蔥採收期重疊，恆春洋蔥今年一開盤的價格就不好，目前15公斤袋產地價只有100到150元，比去年240元少了許多。

縣長潘孟安指出，恆春半島日照充足，加上落山風吹拂，洋蔥養分集中在球莖，不但更紮實且飽滿多汁，風味也更甘美，蔥勁味十足。不過有不肖業者以外地甚至外國洋蔥魚目混珠販售，不但剝削農民利潤，也讓消費者權益受損。

為了推廣屏東洋蔥品牌，縣府輔導枋山、車城、恆春3農會註冊產地商標，設計融入在地特色，枋山是落山風及伯勞鳥、車城是四重溪溫泉、恆春是城門，搭配「屏東好物」標章，消費者只要認清雙標章，就能保證買到來自恆春半島的優質洋蔥。

縣府25日在屏東公園舉辦屏東洋蔥品牌行銷活動，除向民眾推廣，也邀請恆春半島各大飯店主廚製作洋蔥特色料理，包括洋蔥糕、洋蔥派、洋蔥燻雞捲、洋蔥鹹蛋塔等，並展示洋蔥面膜、洋蔥冰淇淋等特色副產品。

(中國時報)