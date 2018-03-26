突破困境 肌萎兒變游泳健將

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中國時報
／宜蘭報導

迎接即將來臨的兒童節，宜蘭家扶中心25日特別表揚11名克服困境，並在運動方面嶄露頭角的孩子，鼓勵他們繼續不畏挑戰，朝目標勇敢邁進。

去年世大運中華隊選手們的亮麗表現讓國人讚許不已，也帶動大家對運動發展的關注；宜蘭家扶中心表示，在家扶這個大家庭內就有一群孩子，雖然家庭較弱勢，卻能發揮體育天分，刻苦、堅持不斷精進，屢次在縣內甚至全台比賽中獲得佳績。

11名獲表揚的孩子中，以國小4年級的李祐家最受矚目。早產的他是天生肌肉萎縮症患者，父母離異，負責照顧他的父親又因操勞過度而腦中風倒下，祐家便交由外婆及叔公養育照顧。

外婆李郭寶珠說，祐家因為雙腿肌肉萎縮無法走路，到5歲前都只能背在身上，治療及復健的過程不僅辛苦，年幼的祐家還得承受痛楚，也未見明顯改善，讓人看了十分不忍，最後在醫生建議下改以游泳代替復健。

叔公李萬添也說，祐家7歲時他就帶著下水練習游泳，結果不僅效果比復健好，也讓祐家愛上游泳，更在水中展現孩子應有的笑容與活力；現在不僅自由式、蛙式、仰式、蝶式都難不倒他，去年還在縣內游泳比賽與一般孩子競技拿下金牌。

看到祐家平安長大，還能展現游泳天賦，外婆及叔公都感到很安慰，也對祐家未來放心許多；祐家則靦腆笑說，希望自己長大後能當游泳教練、救生員。

(中國時報)

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