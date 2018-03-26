農博4國館 多元族群一家親

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中國時報
呂筱蟬／桃園報導

桃園農業博覽會將於4月4日開始營運，4國農業文化館落成，25日搶先曝光場館設備與周遭景觀，以「越南、印尼、泰國、菲律賓」為主題，透過展覽與活動，表達對來自4個國家的移工、新住民其母國文化的重視。

越、印、泰、菲4國都是以農立國，農業是經濟產業，4國地理位置相鄰，歷史文化發展也互為影響，展館以4國農業的發展脈絡、綠金傳奇、飲食文化特色、農業延伸的主題節慶、美食饗宴以及4國移工在桃園的介紹為6大主軸，規畫主題式展區，結合投影科技、裝置藝術、互動式布展等手法，以動態影像、圖片、文字、展品、場景模擬做展出。

展場取法4國共有的梯田和竹子意象，館舍建築外觀呈階梯式延伸，並以竹子為外牆，庭園以梯田呼應展館建築，並搭配水景以及4國特色涼亭、植栽，從庭園到展館整體設計，展現農業特色景觀與文化。

市長鄭文燦指出，桃園是台灣與東南亞最好的連結，桃園也是台灣產業基地，東南亞的外籍移工多，來自越南、菲律賓、印尼和泰國的移工超過11萬人，選擇落腳桃園的東南亞新住民約1萬9000人。他說，雖然彼此的宗教、文化不同，如果大家多相互了解，追求差異中的和諧，讓多元文化成為桃園特色。

(中國時報)

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