雲林龍舟賽 舵手訓練開跑

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中國時報
／雲林報導

雲林縣有史以來首辦龍舟賽將在6月登場，場地選定有「小日月潭」之稱的宜梧滯洪池，縣政府25日舉辦為期2天的「舵手研習訓練」，吸引上百民眾前來觀賞，縣長李進勇也上船擔任鼓手，與選手們一起寫下雲林龍舟史。

雲林縣過去從未舉辦過龍舟賽，縣長李進勇上任後即有舉辦念頭，去年宜梧滯洪池正式啟用，口湖鄉公所全力爭取辦龍舟賽，雲林縣政府派員勘查認為滯洪池水域平穩，決定在6月16至18日於滯洪池舉辦雲林縣第1屆龍舟賽。

縣政府25日在滯洪池展開「舵手研習訓練」，李進勇到場為教練與學員們加油打氣，並擔任龍舟鼓手帶領龍舟出航，以實際行動支持即將到來的龍舟賽。

李進勇表示，端午節是台灣重要節慶，雲林縣今年舉行首屆龍舟競賽，活動特別選在有宜梧滯洪池，藉此將這個海角祕境推薦給全台民眾，龍舟賽報名即日起至4月13日。

李進勇說，龍舟划行除了有鼓手與漿手，舵手更是關鍵角色，舵手負責龍舟在行進間保持平穩、減少阻力，還要與漿手密切配合控制行舟方向，因此特別舉辦「舵手研習訓練」。

口湖鄉長林哲凌指出，雲林第1屆龍舟賽能夠在口湖舉辦，是口湖鄉的光榮，比賽最高優勝獎金5萬元，包括大型龍舟、小型龍舟競賽9種組別，有興趣的民眾可上縣府官網參閱報名簡章。

(中國時報)

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