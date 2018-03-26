408人跨夜接力 挑戰極限

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

「2018夸父追日跨夜接力賽」24日、25日在離島澎湖開跑，這是台灣首創2天1夜跨夜接力離島系列賽事，來自國內外408名長跑好手熬夜挑戰極限新紀錄。

「夸父追日跨夜接力賽」是團隊超級馬拉松接力比賽形式，號召親朋好友一起組隊參加，不同於競賽型路跑活動，強調團隊合作精神，彼此鼓勵相扶持。

2016年首次挑戰離島舉辦第一屆澎湖站，當時造成大轟動，今年主辦單位中華健康生活保健協會再次跨海澎湖辦第二屆，報名人數408人再創新高。

參賽組別包括6人接力挑戰組共計66隊伍、3人接力菁英組3隊伍、61公里惡水組2隊伍、120公里惡水組1人參加。

24日傍晚5時長跑好手們集結於西嶼燈塔前齊步開跑，「飛躍羚羊」紀政擔任起跑鳴槍嘉賓。

大夥連夜不停地跑，彷彿夸父追日勇往直前，一路上經過澎湖各地美景二崁古厝、大果葉柱狀玄武岩、鯨魚洞、跨海大橋、仙人掌公園、風櫃洞等，直至25日上午10時許順利抵達終點澎湖縣立體育場。

成績揭曉，120公里惡水組選手不幸棄賽、61公里惡水組冠軍劉傳仁以5小時43分43秒完賽、3人接力菁英組冷氣全開隊（14小時29分21秒）、6人接力挑戰組澎湖科技大學（10小時54分23秒）奪冠。

(中國時報)