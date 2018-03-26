7年級生坐鎮 老茶廠續飄香

2018年03月26日 04:11 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市農業局推動新農漁民輔導計畫，透過技術輔導、補助，協助農村找回生機，位於三峽白雞路上的「大埔製茶廠」飄香近80年，第三代陳宣和放棄都市工作回到三峽，除將自家產碧螺春、蜜香紅茶發揚光大，在淡季時改榨苦茶油，成為超夯伴手禮，讓家族產業繼續飄香。

74年次的陳宣和是大埔製茶廠第三代老闆，當初畢業選擇到物流公司上班，但對家族產業仍難忘懷，2006年正式返鄉接棒，他笑說，自己是「在揉捻機下長大的小孩」，從有記憶以來都跟茶作伴，也是他的使命。

陳宣和返鄉10多年來，對茶知識著迷，也向各處老茶師請益，除三峽碧螺春、蜜香紅茶，也開發球形烏龍、古樹茶、白茶等產品，如今大埔製茶廠栽培面積約3公頃，年產3000到4000斤。

為在產茶淡季有更多收入，他們種了約2公頃苦茶樹，自榨茶油銷售，也幫別人代工榨油，結果苦茶油口碑愈做愈好，現已也成為茶葉外，廠內的熱門銷售商品。

三峽農會總幹事張永巨表示，陳宣和2015年代表三峽獲得雙北市製茶技術競賽頭等獎，相當不簡單，也看到農村的新生。

農業局表示，新北市長期實施「茶清方案」，在生產、製茶、比賽會層層把關，目前正值碧螺春產季，歡迎民眾到產區走走，認明選購「新北好茶」，不僅安全品質兼具，也鼓勵辛苦茶農。

(中國時報)