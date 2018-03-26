創民共互動 拚兩岸雙贏

2018年03月26日 04:11 中國時報 趙春山

針對美國總統簽署備忘錄，對中國商品大幅徵收關稅，大陸商務部也進行報復，發布了終止減讓美國進口部分產品的清單，雙方的貿易戰爭一觸即發。

川普的行動可從他的商人性格來判讀，但中美貿易逆差早已存在，在經濟因素之外，中國「和平崛起」對當前世界政經秩序可能造成的巨大衝擊，亦是潛藏在川普心中的一個盤算。從二次戰後初期的「圍堵政策」，直到歐巴馬政府的「再平衡」戰略，遏制共黨勢力擴張一直是美國外交決策的重大選項，只是對象從前蘇聯轉移到中共，從強調軍事工具轉移到經濟工具。但歷史經驗顯示，無論軍事或經濟手段都難以達到預期的效果，因為美國無法透過單邊主義來落實「圍堵政策」，美國很難說服盟國採取共同的立場，這就是國聯和聯合國在維持世界和平的理想中難以發揮集體安全作用的主因。

在雷根政府時期，一些美國新保守主義者提出以經濟制裁為手段的「新圍堵政策」理論。在六四事件後，美國曾促使盟國對中國進行經濟制裁，日本和西歐都表示配合，但時隔不久，日本首相海部俊樹卻成為六四後第1位訪問中國的西方領袖，並很快恢復與中國的經貿往來。面對中國潛在的龐大商機，「沒有永久的敵友，只有永久的利益」這句話在外交上已成為超越民主和人權的普世價值。

面對中國和平崛起，美國的盟邦並非完全著眼於中國形成的挑戰，也看到可能的際遇，固然對中國水漲船高的民族主義情緒感到憂慮，但因不願成為中美對抗的祭品，故不會貿然加入圍堵中國的行列。基於國家利益考量，美國在歐洲和亞洲地區的許多傳統盟友近期紛紛調整對中政策。

在全球化的時代，國與國的相互依賴關係日益密切，形成了大陸領導人習近平眼中的「人類命運共同體」。貿易戰損人不利己，甚至會讓其他國家遭池魚之殃。中美有識之士都理解，要努力避免陷入「休昔底德陷阱」。中國今天的綜合實力已非吳下阿蒙，擁有抗壓的能力，也擁有報復能力。因此，一場制裁和反制裁的惡性循環必然落至兩敗俱傷的下場，而台灣的處境更是艱難。

從地緣政治和地緣經濟的角度看，台灣不可能脫離大陸的影響，但也不能忽視台、美長期共享的價值、制度和區域安全利益。尤其在大陸拒絕與蔡英文政府交往的情況下，民進黨內有人主張向美國爭取精神和物資奧援的想法是可理解的。面對中、美可能掀起的貿易戰以及對岸拋出的惠台31條，蔡政府已研擬對策，我們認為釜底抽薪之計還是須思考如何改善與對岸的關係。另一方面，對岸也應擺脫處理民共關係的舊思維，思考如何建構一個民共良性互動的新模式。

最近台灣多項民調結果顯示，民眾正面看待習近平的改革行動；綠營支持者，尤其是年輕族群，對於大陸的態度更出現明顯善意的改變。大陸強調「更寄希望於台灣人民」，就不能忽視台灣社會多元化的聲音，就不能排斥與台灣社會各界，包括綠營人士在內，各種可能接觸的機會。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)