引導台商增加對台投資

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳曉卿

美國總統川普自競選以來就將1年7000多億美元的逆差作為貿易政策主軸，今年以來，隨著洗衣機、太陽能、鋼及鋁產品的無差別關稅課徵，貿易戰序幕逐步展開，23日更簽署備忘錄，計畫對中國近600億美元的商品課徵進口關稅，讓美中貿易煙硝味更加濃厚。

川普指出，600億的數字才剛開始，針對智慧財產權的行動才是美國的未來。目前雖然美方尚未公布具體清單，採用措施也未說明，外界猜測從勞力密集產品到高科技產品都有可能，未來美方還將就中國企業投資及留學生等問題發難。

而中方也可能透過轉向巴西及俄羅斯購買大豆，向法國購買空中巴士客機取代原美國波音訂單，或是影響美商在中國營運等事項上開刀，美商可能成為繼韓商後的下一波受害者。

美中貿易戰乍看之下會是兩大國間的摩擦，但深究其中，美國的貿易戰其實不只針對中國，而是對整個東亞供應鏈都有影響。川普演講中就特別提到「日本安倍首相的笑臉，好像是沒想到可以占美國這麼久的便宜」。東亞供應鏈最上游是日本，中間是台、韓，最下游則是大陸及香港組裝出貨。

例如蘋果手機，大陸可能只負責最後10%到20%的附加價值，問題是最下游的出海口被堵住，上游的日、台、南韓也會受到影響。央行總裁楊金龍就提醒，美中貿易戰台灣受創的可能性要高於南韓。

就此次美國貿易戰的主要目標高科技產品來看，台灣1年出口3000億美元中，其中1/3的電子零組件就受到影響。其次，大陸是台灣最大出口市場，1年有40%、約1200多億元的商品銷往大陸，作為直接或間接出口使用，除了零組件外，石化及機械設備等產品也可能受到波及。且因美方針對的是大陸，因此台灣派員赴美協商或至WTO申訴的做法都不適合。

不過，美中貿易戰也可能是台灣的機會。回顧歷史，1950及60年代的韓戰、越戰，都曾讓台灣成為重要的戰略樞紐，如果美中貿易戰持續延燒，不僅範圍擴大且時間拖長，台商必須尋求新的據點來生產出貨，此時轉赴東南亞及美國投資都緩不濟急。考慮兩岸電子分工密切，台灣原本就是電子業設廠的基地，基礎建設及相關生產要素一應俱全，此時引導台商回台設廠，不僅可減少美中貿易戰對台商營運的干擾，更可增加台灣的投資機會；雖出口受到短期影響，但民間投資若增加，對整體經濟衝擊仍可有效降低。

（作者為台灣經濟研究院助理研究員）

(中國時報)