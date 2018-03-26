2018年03月26日 04:11 中國時報 黃丙喜

兩岸關係極敏感、複雜，蔡總統前陣子剛更換了陸委會和外交部這兩個至關兩岸事務的首長，各界本來期盼兩岸關係可好轉，但目前以新官的表現看來，這種期待恐怕要落空了。

落空的主因是，新任的陸委會主委陳明通和外交部長吳釗燮固然較其他民進黨人士有國際觀，但對於兩岸關係仍然不脫一廂情願的閉鎖式思維，認為中、美、台的關係是博弈的「納許均衡」，卻無視於這樣的三角關係從21世紀開始就已日趨失衡，到了現在，更只變成是中、美的雙邊競合。

根據李、扁、馬政府時期的歷史經驗，蔡總統對兩岸關係試圖擺脫「抗衡」或「扈從」的選擇，陳明通和吳釗燮聯手以維持兩岸的納許均衡，來作為大陸政策的戰略目標。此一觀點認為台海當前局勢是60多年來，美中台三方動態和多次博弈的結果。當前的現狀各方雖不滿意但可以勉強接受，因為彼此都可從其中得到利益。

但納許均衡成功的關鍵在於無任何一方可以「獨自行動」。中、美兩國政經實力的接近，加上台灣作為關鍵少數功能的降低，造成單方行動的可能性大增。川普政府把台灣作為加大籌碼以操弄中國的棋子，或對抗中國以收取利益的口袋。台灣如果淪為美國的馬前卒，大陸勢必加大對台灣「在國際上封鎖、經濟上掏空」的打擊。當中、美兩隻大象相愛，台灣會被出賣；當中美兩隻大象打架，台灣會被踩扁。蔡政府豈能把台灣玩入這種困境？

從國際政治的現實來說，中美台在結構上確實是納許博弈的關係，但台灣只是偶有扮演囚徒之一的作用，絕無可能成為賽局中的法官。拿不到裁判權，遊戲規則是別人訂的，國際情勢又往大陸有利的方向傾斜，我們要玩納許均衡談何容易！

囚徒困境的最大風險是，自己的籌碼不大，跟對方又欠缺互信，競合關係就會產生雙輸的慘局。蔡政府應清楚明白現在台灣籌碼不多的事實。

中美台關係存在很多死角，特別在川普經常不按牌理出牌的衝撞下，這些死角很容易變成致命的死結。納許博弈之所以能動態均衡是因各方都能「完全理性、相當克制」。至於川普和習近平即將增加的相互駁火會不會擦槍走火，蔡政府不能不謹慎以對！

（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)