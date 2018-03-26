2018年03月26日 04:11 中國時報 吳文希

30多年前，「黨外人士」及後來的民進黨，聯合「自由派」學者在各級大學，尤其是台大的校園裡大力倡導校園民主、大學自治，李遠哲返國後也力推教授治校。但今年1月5日，經台灣大學校務會議代表推選出的「校長遴選委員會」，選舉出新任校長後，報教育部待聘至今已逾2個月，教育部延宕發聘的理由均已經遴選委員會函覆再三，並確認管中閔的參選條件及當選資格均無誤，但教育部遲不發聘，唯一的原因就是蔡政府不願意讓親國民黨或反對台獨的人士接任台大校長一職吧！

前一陣子，民進黨政府為了「卡管」幾乎啟動了所有的行政資源，呈現出的盡是偏激與狹隘的心態，以及不實、膚淺的指控，連著名的自由派學者胡佛教授都指責民進黨缺乏道德素養，其涵養比遊走國際間的台灣詐欺犯高明不了多少之重話。

教育部說要等待台大臨時校務會議的結果再決定是否發聘書，24日會議結果業已揭曉，所有卡管案都遭擱置。臨時校務會議的召開是由親民進黨的校務會議代表所催生，其目的無非擬憑藉校務會議乃學校最高權力組織之地位，希冀通過表決，杯葛管中閔的當選資格。

其實這種圖謀基本上是不符合規定的，因為台大所訂的校長產生辦法中，明訂係遴選委員會的職責，且該辦法係依《大學法》第9條第3項規定所訂定。所幸此次台大臨時校務會議擱置了5件卡管相關動議，至少保住了教授應有的理性與良知；反之，若以校務會議的決議否定遴選委員會之結論，則無非等同否定了教授自己的人格及身分，如此雖取悅了執政的民進黨，但必定遭到社會，甚至國際的恥笑。

既然台大的校務會議已經結束，教育部就應盡速核發聘書予台大校長遴選委員會所確定的校長人選。教育部及其首長應維護教育的道德良知及真理，其執政處事立場應該是中立、公正、光明磊落的，爾後敬祈切莫再淪為政客們的工具，否則不但斯文掃地、喪失應有的高風亮節，又會被套上踐踏大學自主及自治的罪名，作踐自己、傷害國家聲譽，怎能不反躬自省？

（作者為國立台灣大學名譽教授）

(中國時報)