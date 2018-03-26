柯P一路贏 要堅持初衷跨藍綠紅

2018年03月26日 04:11 中國時報 主筆室

編者按：2018地方選舉迅速升溫，應從2020大選前哨戰的面向來觀察這場地方選舉；本報將以這個角度評論當前幾個重要政治力量的困局與機會。

2013年，政治素人柯文哲打著「白色力量」大旗，號稱跨越藍綠，投入政治版圖藍大於綠的台北市長選戰，一舉攻下寶座並成為超越藍綠的政治新明星，尤其受到年輕人的歡迎，許多人期待他競選2020總統大位，為台灣政治繼續建立新典範。

不過，柯P首先必須通過2018年連任的挑戰。現在的柯P卻遭到昔日盟友追打，社會也檢驗著他當年標榜的「參與」、「透明」、「社會正義」等白色力量的核心價值。世大運後重新獲得的高人氣出現滑落跡象，有意挑戰柯P的選將如過江之鯽，「白色力量」似已褪色。

當年柯文哲以「白色力量」為名，連出3本書宣揚理念，剛剛經歷太陽花學運衝擊的選民，普遍厭惡藍綠永無休止的政爭、政客立場的反覆與油滑的話術，以及政商長期糾纏的金權交易，無不冀望新人新政。

柯在發表當選感言時承諾，不會加入任何政黨。他認為台灣政治上最大的問題就是藍綠惡鬥，必須要有一個機會重新開機，擺脫藍綠互鬥的泥淖。他認為意識形態的對立，只是謀求個人或政黨暫時的政治利益，不符合台灣長期發展所需。他的當選演說激勵了人心。

因此，當柯P答詢時脫口而出「垃圾不分藍綠」，議員氣得跳腳，網路鄉民卻猛按讚。當他直言228事件要追究真相不必追究真凶、肯定蔣經國的貢獻等，綠營也認為他是政治素人，需要時間的「薰陶」，因而忍下，許多選民卻認同他勇於說真話。

不過，福禍相倚，經過幾年政治大染缸的洗禮，當政治素人「無厘頭」的免責權光環不再時，取代的就是對他談話的放大檢驗，直率發言的個性反而「禍從口出」。為彰顯第三路線，柯文哲大膽推動雙城論壇，他的「兩岸一家親」、「兩岸是生命共同體」的談話，支持拋開藍綠包袱的「柯粉」們雖然肯定，但堅定的綠營指責他的「台北價值」背叛「台灣價值」，藍營則指責柯P只是政治語言，骨子裡就是墨綠，是死硬派台獨。

民進黨執政後，雙城論壇成為兩岸交流的指標性活動，柯P因而獲得許多聲望與期許，世大運的加持讓他一度下滑的支持度重新登頂，連任似已勝券在握，卻引爆了民進黨及獨派團體對他「親北京」的強烈質疑，也引發柯與總統府和國安單位間的心結。柯堅持不停辦雙城論壇，綠營卻設下重重障礙，原本今年輪由台北市府主辦、在4、5月間召開的雙城論壇勢必延期。柯在兩岸走出第三路線的企圖，遭泛綠營強大阻擾，一旦棄守，白色力量的號召將大大減低。

儘管柯家人在泛綠營中擁有影響力，柯媽護子心切，經常為此向綠營「掛保證」柯是自己人；妻子陳佩琪也跳出來呼籲，不能說自己的方法是愛台灣，別人的方式都是賣台，她認為這些講法都不太好，要大家不要再霸凌她先生。然而，不僅民進黨要求自提台北市長候選人，連時代力量也考慮和柯分家，柯真正的對手不是國民黨而是自家後院。

由於柯在競選時強調市政透明化與全民參與，但在現實政治環境下，反而被抓包市府團隊和大巨蛋業者私會，各局處也常被議員拿柯說過的話釘得滿頭包。柯主打的五大弊案雷聲大雨點小，更因和遠雄集團為巨蛋纏鬥，高規格管控市府招標的BOT案，導致重大開發停擺，被外界批評有嚴重的反商情結。儘管柯仍在民調中穩定領先其他有意的參選人，但領先國民黨丁守中的差距正在縮小中，從北市藍綠市議員選擇和柯合影當競選看板的人寥寥可數來看，柯P連任壓力不小。

柯P堅持超越藍綠，但他日前拜會姚嘉文、林義雄等獨派精神領袖，被質疑是向深綠交心，後來強力拆除公投護台灣聯盟在立法院外架設的帳棚，又被疑是討藍營歡心，顯得左右失據。

政治人物面對艱難時刻，人民的信賴最重要。跨越藍綠、兩岸和解共生是柯文哲對民眾的承諾，也獲得民眾的認同，就應堅持到底，一旦棄守原則，他和他所鄙視的藍綠政客又有什麼兩樣。本報3月16日社論〈柯文哲彩虹新衣的理念是什麼〉的詢問，是許許多多不願意見到藍綠鬥爭分裂國家的民眾的共同疑問。

民眾對柯文哲的2020有期待，柯必須用2020的定位來競選2018，堅持信念則是關鍵。用信念贏得人民信賴，才能贏得真正的權力。

(中國時報)