2018年03月26日 04:11 中國時報 主筆室

上周美國總統川普簽署備忘錄，對大陸進口商品加課600億美元的關稅，大陸商務部隨即宣布對美國100多項進口產品加課關稅，中美貿易戰正式開打，台灣經濟必受衝擊。

過去數十年間，各國貿易爭端雖不絕於耳，卻從未發生過全球兩大經濟體直接碰撞的案例；雖然北京起初相當克制，但川普咄咄逼人，中方終究必須回擊，最後中美貿易戰是否能在「可控」範圍內，還是不斷擴大，無人可預測，也是全球最關切的焦點。

貿易戰中不會有贏家，根據央行的評估，如果中美貿易戰成為大型衝突，將導致美國經濟溫和衰退、大陸經濟成長減少2個百分點，一旦中美經濟都下行，全球經濟當然受影響。大陸與美國占台灣出口市場的過半江山，不少台灣企業在大陸投資設廠，中美發生貿易戰，經濟下滑，台灣企業與經濟都將承受相當的衝擊。

更長期來看，中美貿易戰也可能把全球經濟推入新變局，過去在WTO規範下運作的全球經濟秩序，可能逐漸式微，加上川普政府擺明無視WTO規範與仲裁的做法，如果世界經貿重回「叢林時代」，將重創全球貿易，而對深度參與並依賴此體系的小國（如台灣）而言，受到的衝擊又將數倍於那些大國。

那些原本以為在中美衝突中台灣可得利，甚至以為川普對台灣特別友好者，夢可以醒了。中美貿易戰中，台灣不僅無利可得，且是雙重受害；那些被川普課鋼鐵高關稅的國家中，歐盟、南韓等6國得到免除，台灣派出代表團赴美爭取，卻依然在名單內，台灣顯然不是川普眼中有價值、夠分量的盟邦。

(中國時報)