綠色執政燒煤 幫誰撈金

2018年03月26日 04:11 中國時報 王尚智

民進黨政府連續「重啟核二、通過深澳燃煤發電」，接連的電廠運行計畫不顧基層最反感的「核能、空汙」議題，怎麼看都不像是一個「精算於選戰謀略」的施政作為。縱使民間各界對此痛斥罵絕，北台灣一帶諸如基隆、宜蘭的年底地方選情也將因此岌岌可危，蔡賴政府為了非讓這些電廠趕快啟動，連「乾淨的煤」蠢話都能說出口，彷彿除了速速燒煤「什麼都不想要」！

多方追溯起來，台電並不是這回爭取主導的攻略者，後來證明也不是經濟部急迫電力徵需或基於產業經濟規畫的緊急配套。於是乎背後究竟是「誰」如此迫切需要這些發電廠的計畫啟動，好讓綠營政府開始可以「依法拋擲數千億預算」？就算面臨環保阻力也都要強渡關山、全民埋單。

真正熟悉台電「水有多深」的人都明白，台電數十年以來沒有發展核心技術，全然是一個由「高額資本、海量技術」所構成的巨大拼裝，扣除掉數萬名員工與公司運營之後，倘若用X光眼來看，台電其實等於是「一團油水」！而過去從李登輝執政時代起，台電一直就是政治權力私下分配「油水」的俎上肉。

每一座發電廠是由成千上萬筆「設備零件、技術專利、維修保固、保險服務」等各種採購標案所組成，不僅籌建預算可上達數千億台幣，平時每年維護成本也高達近百億，涉及相關的產業類項、規模、幅度之廣難以想像。

政治權力介入台電的時間久遠，奧妙之處在於台電必須長期簽約付錢的各種「獨家代理公司」！李登輝時代起即出現許多專門代理國際電力技術、設備系統零件的貿易公司，這些名不見經傳的小公司往往1、2人規模，英文可能很差但台語絕對沒問題，且都能「恰好取得國外獨家代理」，負責引進台電各種技術規格標案得要「固定採購」的項目。倘若仔細了解這些「代理供應商」的公司名單與負責人背景，幾乎就可清楚看見所有「本土政治勢力」權／錢關係的標準輪廓。

即使台電針對美國奇異公司、歐洲與日本核電機組與安全防護，所涉及的設計與採購都是動見觀瞻的國際性大公司，但在負責台灣市場的分公司或駐辦，往往也可不期而遇發現「某某綠營大老的兒女」擔任其中的外商高層。台電以技術門檻建構的封閉供應鏈當中，還有一個堪稱最簡單、最油、最肥的是「國際認證」這關！所有發電廠上上下下都需要「國際認證」，最後還可再刮一層油水呢！

台電是「內行人」固定撈錢的大池塘，李登輝時代起讓大批「本土友人」巧妙取得貿易代理，老朋友們手上隨便抓幾個台電需要的技術代理，每年2000～3000萬輕鬆入袋。

蔡英文執政後，台電面臨的最新撈錢手法是「籌建大型地方綠電」項目，逼迫台電以高價埋單，最終目標是「完美合理地調高電價」，這是各地小英之友會私下聊起投資的大熱門。

「核二重啟」讓當初廢核差點「渴死」的本土老傢伙們得以喝口水消消氣。至於帶來空汙、荒謬至極的「深澳燃煤」，看來勢必又是哪個綠營金主大老的燃煤國際採購被嚴重套牢好些年，非得讓蔡英文、賴清德弄個電廠來燒一燒了！

(中國時報)