適法性處理就是政治處理

2018年03月26日 04:11 中國時報 包正豪

24日台大校務會議決議擱置包含「遴選無效」在內的5項有關管中閔當選校長的相關提案。媒體的解讀是：教育部「卡管」失敗。

回顧自1月12日起迄今，教育部總共8次行文要求台大對管中閔當選校長一事「釋疑」，無論台大如何回覆，教育部就是不肯依《大學法》相關規定予以核定，最後還逼著台大要召開校務會議來處理，如今校務會議決議擱置所有卡管的提案後，教育部終於說要「適法性處理」。看起來，管中閔似乎終於可以上任了。

不過這件事應該沒人會以為教育部的拖延是因為「適法性」的問題吧？就算是反對管中閔擔任校長的人，不管是用程序正義還是實質正義的藉口，應該也沒臉說這是個純粹的法律問題，管案是徹頭徹尾的政治事件。如果今天換上其他人當選台大校長，只要顏色正確，法律也能替他轉彎，譬如陽明大學不就是個「副教授」當上校長。所以無需大腦思考就知道管案是政治問題。既然是政治問題，教育部現在說要為「適法性」處理，難道不是緩兵之計？

管中閔當選台大校長是個大意外，讓落選者的支持者憤憤不平，把「撿到」大位的管中閔視為仇寇，處心積慮要拉下他。這種「選到我贏」的作為近年來屢見不鮮，只要選舉結果不遂己意，必然宣稱制度有問題。但要翻盤，僅從校內著手是沒辦法的，而堡壘都是從內部攻破的，當落選者及其支持者只在乎輸贏時，當然就不惜犧牲「大學自主」，也要把教育部拉進來當打手。反正大學自主這種場面話，哪裡比得上自己人當校長來得實惠呢！

之前正值內閣改組的微妙時機，和行政院長不合拍的教育部長原本準備下台了，正好可用這件事來表忠心，硬是捺住管中閔聘任案的核定。現在內閣改組結束，「笑罵從汝，好官須我為之」的當代鄧綰保住官位，而台大校務會議又已做出擱置決議，事情也差不多該落幕了。

看看教育部的說法，「慎重檢視」和「大學校長遴選辦法應該配合修正或檢討」就知道這是個鋪墊。想來教育部的解釋會是「雖然管中閔有諸多問題，但因現行規範之不完備，無法處理，只能依法核定」，以此來栽管中閔「其實沒資格任台大校長」的贓。無論如何，這件事大概快要落幕了，剩下的是管上任後要面對那些輸不起的人的無理取鬧。

但其實我還可提供一個卡管的理由給教育部和輸不起的人。這回台大校務會議是決議「擱置」提案，而不是明白地否決卡管提案。如果不要臉的話，教育部可以請台大校務會議再行確認「校務會議決議之真意」，再來開次會，還是可以再拖管中閔個把月的。

反正，這不是適法性問題，而是個政治問題。既然是政治問題，那就沒有下限可言了。

（作者為淡江大學蘭陽校區全球政治經濟學系主任）

(中國時報)