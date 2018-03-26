正面因應鴻海FII上市效應

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中國時報
李沃牆

近年來大陸產業挾著龐大的資金，廣納人才，在全球侵城略地，不僅紅色供應鏈已對台企造成威脅，不少優質台企更已西進與陸廠策略聯盟，藉以擴大市場。今年3月初，大陸證監會更以短短36天火速批准鴻海旗下富士康工業互聯網（FII）上市案，其對台後續效應不容小覷。

根據金管會資料，截至2017年第3季，共有654家上市公司、524家上櫃公司赴大陸投資，合計1178家，占全體上市櫃公司的7成6，累計金額達2.837兆元，且赴陸投資金額有成長的趨勢。而上市櫃公司投資的產業幾乎都是台灣重要的出口產業，顯示兩岸經貿及企業依存度相當高。但去年我方核准陸資來台投資僅140件，金額約78億元，凸顯資金向陸方單向傾斜。

再者，A股將於6月正式納入MSCI新興市場指數及MSCI ACWI全球指數，估計陸股可吸金達200億美元。因企業在A股的能見度大增，籌資容易，自然形成磁吸效應。

其實，在陸台商前進A股由來已久，亞翔集成科技去年成功在A股掛牌，市值快速增加3倍，也成為首家同時在兩岸掛牌的公司。鴻海在A股上市後的鯰魚效應可能擴大，例如南僑上海公司也將赴A股掛牌，預計這股西進掛牌的熱潮還會增溫；此外，在陸生根的台資企業也有20多家擬申請A股上市。

去年在A股掛牌（IPO）共有436家，全球第1，共計籌資2304億人民幣，較往年顯著提升。台股則相對失色，去年IPO家數僅37家，籌資金額138億台幣，較前年減少3成多，此消彼長效應明顯。

民進黨全面執政後，兩岸關係陷入僵局，大陸日前更推出31項惠台措施，擴大向台灣高科技及智慧製造、科研機構等特定領域人才招手。不少台商也將參與「中國製造2025」及「一帶一路」基礎建設，未來人才西進將不絕於途。

面對彼岸強大的吸力，筆者建議：首先，必須壯大自己、改善投資環境、引進活水、產業轉型，才能近者悅、遠者來。其次是兩岸宜盡速融冰、恢復經貿協商、擴大交流與合作。最後，要積極加入《跨太平洋夥伴全面進展協定》（CPTPP）第二輪談判，唯有參與區域經濟合作、分散風險，台灣才能降低貿易戰的威脅。

（作者為淡江大學財金系教授兼兩岸金融研究中心副主任）

(中國時報)

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