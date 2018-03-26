2018年03月26日 04:11 中國時報 周韻采

我看見新聞中的吳音寧，場景是那樣地熟悉，一位怯生生的女孩，在質詢台上不知所措。曾經，我也是她。同仁像時鐘般向首長打卡，等待她的決定；首長同事們在大圓桌聽著她每周的考察報告，心裡或許狐疑著她懂我們的業務嗎；早餐會報裡，市長聽完局處簡報後轉頭問，那研考會的意見呢？初到市府時，每一場會議都像知識冒險王闖關遊戲。

眾人說吳音寧只有鄉公所主祕資歷，寫過農運的書，擔任年薪250萬元的北農總經理，完全是裙帶關係。我覺得資歷不足或靠爸一族都無所謂，重點是坐上位子後，有沒有能力學習，速成自己的專業。吳音寧就任總經理8個月後，讓菜價大跌，農民心血白費，絕對是失職，足以證明她沒有能力學習專業，果然靠爸。

吳音寧例子強化了社會對二代都是靠父母庇蔭而飛黃騰達的印象，「政二代」甚至變成政敵嘲諷的代名詞。人們不用再去理解那學經歷背後的實虛，只消大筆一揮把對手貼上二代標籤，他就成了不學無術或好吃懶作之徒。即使在我自己專精的通傳領域裡，我也曾經被某財經雜誌大老在他的專欄裡，批評我是靠家庭姻親的力量才能當中華電的獨董。

在一次WiMax座談會上，我遇到了陳致中。不同於媒體對他著墨的面向，我感覺他邏輯清楚，論理有據。坦白說，這樣的資質，做立委亦不為過。或許他心裡也覺得無奈，只因他是阿扁兒子，別人只會看到他占盡好處。

有趣的是，政二代也是一個長期跟國民黨綁在一起的詞彙。過去政治資源皆由國民黨掌握，二代從小耳濡目染，加上亞洲文化重視血統論，自然而然變成政治上的接班人。但身處父權體制內，國民黨二代在情感上容易被父執輩意志制約，不符現在「作自己」的潮流，往往落得「爸寶」之譏。

反觀民進黨成立初期，尚未累積跨世代政治資本，故挑選門生或助理做為政治上的接班人。如同日本自幕府時代始以收養作為繼承人的傳統，民進黨交棒門生所求也是忠誠而己，避免政治地盤被他人奪去。如今民進黨成立30年，政二代可謂滿山遍野。可見交棒給非血緣人士並非民進黨傳統，不過是一時的權宜之計。政治人物圈地自封和自傳，藍綠皆然，猛打血緣只是最便宜的標籤方式，用來對付政敵的手段罷了！

到底身為政二代是利得還是原罪呢？不諱言，由於父執輩的加持，政二代較容易取得入場券，也較他人有更多的人脈及知名度。但他註定在如今年輕人均貧的社會忿怨氣氛下會被貼標籤、被檢驗甚或被敵視。我覺得人生加加減減，都是公平的。「怕熱，就不要進廚房」，對政二代亦如是。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)