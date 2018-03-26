左古典右電玩 林奕汎自在彈

2018年03月26日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

挪威葛利格國際鋼琴大賽金獎得主，也是作曲家與鋼琴家林奕汎30而立，已經在波士頓成立電玩配樂工作室，也是電影《樓下的房客》電影配樂家。下月將返台與台北市立國樂團合作電玩音樂會，帶來他創作的《晚行途說》鋼琴協奏曲，展現他在電玩配樂與古典樂跨界優游的才華。

電玩音樂 可能是古典樂未來

林奕汎說，身處30世代的古典音樂家，「我們不但要往後看，了解貝多芬莫札特；但我們也要向前看，電玩音樂不是大家想像中的單調枯燥沒有音樂性，相反地，我認為它可能會是古典音樂的未來。」

林奕汎小時候做過童星，曾是長壽電視劇《包青天》中家喻戶曉的小童星，後來陸續演出《紅樓夢》，拍過麥當勞、七七乳加等廣告。12歲那年，他才決定要念音樂班，一舉考上漳和國中音樂班，加入國樂團擔任副首席，演奏高胡。新店高中音樂班畢業後他前往德國漢諾威音樂院，畢業後轉往美國新英格蘭音樂學院拜在鋼琴名師薛曼（Russell Sherman）門下，22歲拿到挪威葛利格國際鋼琴大賽首獎。

「我很晚念音樂，所以我很努力，希望可以補強我自己的不足。」林奕汎說，在德國認識來自美國的朋友，想說去美國看看，結果遇上作電玩配樂的夥伴，「我不太喜歡重複自己，我也會去感受社會變化，正好朋友作電玩配樂，需要會彈琴的人，我又會即興創作，新的人生道路就此開展。」

晚行途說 人生轉變開啟新路

多年來林奕汎已經合作的電玩配樂相當多，包括《快打旋風》、《太空戰士》系列等，林奕汎說自己並不投入打電玩，「但我知道電玩的魔力，可以讓人跳脫生活的繁瑣、苦悶，進到另一個世界。」林奕汎說，電玩提供了一種情境，「天下沒有完美的事情，但在電玩中，可以中途結伴，肩並肩一起作戰，這種感覺非常過癮。」

林奕汎這次創作的《晚行途說》鋼琴協奏曲講的是一個人的一生，「人在各種不同階段，會因為經歷而有所轉變，無論好或不好，都會讓人生開啟另外一條路。」是否是他自己的寫照？「我覺得不光是我，每個人都一定會有類似經歷，希望可以寫給大家。」

TCO電玩音樂會將於4月1日舉行，地點在台北中山堂中正廳。

(中國時報)