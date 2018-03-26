整建3年 史博館將更接地氣

史博館新任館長廖新田。（郭吉銓攝）

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中國時報
／專訪

紅牆綠瓦，座落於南海學園，作為國民政府遷台後開辦的第一所公共博物館，已63歲的國立歷史博物館，今年7月起將閉館整建，預計3年後以新面貌、新定位，開門迎接在地乃至國際訪客。新任館長廖新田指出，未來的史博館，紅牆綠瓦依舊，但從策展方向乃至館藏文物介紹，都會與在地文化連結。

「63年沒有進廠整修，空間已老舊，其實屋況已不適合典藏重要國寶、文物。」今年2月甫接任館長的廖新田表示，主要整建在於庫房的興建，主要建築空間還原其原本面貌，以及入口處和庭園的新規畫。目前自1971年改建以來的傳統北方宮殿式建築樣式，不僅會保留且會將過去疊床架屋而遮蔽的建築原貌恢復。廖新田說：「問過很多朋友和學者專家，史博館紅牆綠瓦的印記已經深植人心，尤其夏季配上荷花池，已是一幅美好的台北印象畫。」明確指出不會「去中國化」地改變原本中式建築。

若說故宮是中華文物的重要典藏館，廖新田認為「史博館正是在台灣的橋樑。」除了華夏文物的典藏，史博館更是張大千、溥心畬，以及朱銘、黃土水、楊英風等戰後台灣名家發表的重要場域，「已然是台灣美術發展史的一部分，它的角色絕不只是典藏而已。」

「未來，將從文明史角度，把台灣作為文明發展地，以其多元角度與亞洲、美洲等其他文明對話，並且和台灣社會脈絡連結。」廖新田認為，國立歷史博物館的全新定位，將與國立台灣歷史博物館的常民文化，以及台北故宮的皇家典藏截然不同，也將以此思考策展方向。

除了看得見的整建，廖新田指出，目前針對6萬件館藏文物，也已在進行民眾看不見的基礎工程，一一進行檢驗、拍照，並將補強重要藏品的年代、材質、功能、美學及狀況描述。廖新田表示，許多藏品都是來台後首次開封、清點，例如「很多人不知道我們典藏有2噸的錢幣！」未來也可望一一面世。

(中國時報)

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