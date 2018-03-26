博物館玩文創 賺錢也做公益

2018年03月26日 04:11 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

博物館文創近年成為兩岸博物館顯學，北京故宮常務副院長王亞民日前曾指出，故宮文創年銷售額超過10億人民幣，其實也不算多。台北故宮近年則由「故宮精品」小編賣萌，將館藏與時事結合往往引人發噱，史博館館長廖新田則強調，博物館文創不只著眼於收益，更應著重在教育推廣意義。

「故宮精品」小編繼「發薪後」使用仿宋蓮花式碗吃泡麵，「過年長輩問題應對攻略」引起話題，近日「故宮小劇場」將館藏菩薩塑像模擬成上班族，菩薩們上班的一天，也會「開會好想睡」、「怎麼又我」，內心小劇場澎湃，再度引起網友共鳴，大讚果然「職場即是修行場」。

史博館館長廖新田則指出，博物館文創除了授權開發商品，更重要的是成為文創產業的媒合平台，掌握對文物的詮釋與主導權之外，也讓更多的產業與弱勢團體進入產製過程，如史博館提出「公益文創」的概念，結合社會企業設計開發文創產品，創造「博物館文創亦可落實社會關懷」的格局。

另一方面，配合「新南向政策」及「國家品牌風潮計畫」，也將與國際各大授權業者與藝術文教機構洽談合作交流，目前已和法國RMN、美國Art Resource合作外，未來也將持續促進館藏精品進入國際授權與產業市場。

不僅文創要「新南向」，廖新田指出，史博館閉館整建後，將加強越南、馬來、泰語的導覽，期望先邀請在台的外籍移工，體驗台灣的歷史文物。

(中國時報)