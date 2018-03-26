維也納風情 弗拉達百分百呈現

2018年03月26日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

去年杜達美與委內瑞拉西蒙‧玻利瓦爾交響樂團由於未能來台，改由維也納室內樂團與鋼琴家弗拉達代打，演出《皇帝》協奏曲，穩紮穩打深獲好評。弗拉達來自維也納，也是1985年維也納貝多芬國際鋼琴大賽首獎得主，本周他將首度在台舉行鋼琴獨奏會，帶來原汁原味的維也納風情。

今年53歲的弗拉達是當代維也納音樂界的天之驕子，他出生、成長於維也納，8歲進入維也納音樂與表演藝術大學，1994年獲頒維也納莫札特協會的莫札特勳章，2008年起擔任維也納室內樂團的首席指揮與藝術總監。2015年，維也納音樂廳為了慶祝弗拉達的50歲生日，安排一系列以他為主題的13場音樂會，展示弗拉達身為獨奏家、指揮家、室內樂音樂家、伴奏者的各種樣貌。2016年所灌錄的貝多芬鋼琴協奏曲全集錄音，就是他身兼鋼琴家與指揮家的重要紀錄。

弗拉達表示，音樂上的啟蒙要感謝父親，「從3歲開始，我就被父親帶著一起欣賞維也納當地的音樂會，台上的演奏者都是著名的音樂家，也是很正式的場合，而我小時候的偶像則是阿格麗希的老師古爾達（Friedrich Gulda）。我們經常去維也納的金廳欣賞演出，定期聆聽維也納愛樂的音樂會。」

這次來台，弗拉達表示貝多芬的《迪亞貝里變奏曲》與舒曼的《交響練習曲》都是拿手作，「雖然不是輕鬆的樂曲，但聽眾可以從這兩首作品去感受貝多芬與舒曼在音樂上的成就是多麼神奇並且了不起，而他們的作品含有如此複雜且深刻的情緒，狂喜與狂悲交雜一起，正如同他們本人。」音樂會3月27日在台北國家音樂廳。

(中國時報)