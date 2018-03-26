安心亞粉紅芭比眾人嫌

安心亞（中）連配件手表都用粉紅色，是元介（左）和納豆在片中則是黑衣殺手。

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中國時報
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國片《殺手不笨》由新加坡導演梁志強執導，25日和演員安心亞、是元介、納豆、陳芷尤（Apple）、Gadrick於台中州廳出席開鏡記者會。安心亞頂著粉紅色假髮、穿粉色夾克和紗裙現身，雖自稱是「芭比娃娃」，但坦言試裝時只想不停翻白眼，尤其拍照傳給朋友看時，所有人都超級排斥，納豆表示第一次見到她新造型時只想說：「走開啦！」但也搞笑鼓勵她：「蔡依林都可以整根橘色、妳也可以整根粉紅色。」

梁志強表示沒見過安心亞挑戰「公主病」形象，想挖掘她不同喜感，更大讚潛力十足，她原本不太能接受過多粉紅色的打扮，直呼：「Too much！（太多了）」但也訝異已被角色潛移默化，「逛網路賣場時買了好幾件粉紅色衣服。」私下還會用娃娃音說話，被朋友開玩笑喝斥：「走開啦！」

預計5月殺青

片中有許多槍戰爆破場面，新加坡演員Gadrick前晚為英雄救美，撲身保護安心亞，導致手和腰都受傷，他用液態OK蹦包紮上膚色妝後繼續拍攝。安心亞表示，如果Gadrick沒有即時護住她，「那就是我遭殃了！」她在另場戲被流彈彈到大腿，幸好沒大礙，卻遭納豆嗆：「脂肪太厚！」

納豆和是元介在片中飾演殺手拍檔，2人一開拍就得整天待在20公尺深的下水道，還看到、聞到許多「物品」經過腳邊，是元介笑說：「早上是牙膏，中午是洗碗精。」納豆接著說：「很噁，可以感受到台中人一整天『生活的味道』，下午會有屎飄過。」該片預計5月初殺青。

(中國時報)

安心亞巴黎街頭虛驚

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