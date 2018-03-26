台語版〈我只在乎你〉 鄧紫棋回饋寶島

2018年03月26日 04:11 中國時報 許雅淳 報導

鄧紫棋要台下歌迷給身旁另一半一個愛的擁抱。（粘耿豪攝）

鄧紫棋昨又唱又跳，大方展露纖腰。（粘耿豪攝）

鄧紫棋25日在林口體育館舉辦第3場「Queen Of Hearts」演唱會，昨安可曲，她自彈自唱鄧麗君的經典作品〈我只在乎你〉，為了給台灣粉絲驚喜，把原中文歌詞，改編成台語歌詞。賭王千金何超蓮、張芸京、藍又時到場欣賞。

鄧紫棋為演唱國、台語的〈我只在乎你〉，苦練一個月，還打電話給張芸京，一字一字矯正台語發音，她將每個字用羅馬拼音註記，昨說：「這首歌真的是我的心聲，送給我愛的人，我愛的你們。」

她在舞台上自信滿滿展現唱功，昨卻真情流露坦言也會恐懼、不安全感，她昨開唱前，在後台暴哭15分鐘宣洩情緒，自嘲：「我哭腫了2倍大的鼻子，化妝師還要把鼻子的陰影重畫，我好像電影《少林足球》的趙薇！」

她自曝：「你們知道女生一個月裡面總有幾天特別情緒化，我跟大家一樣有會害怕、會哭、會緊張，我真的覺得人生就這麼長，想鼓勵大家不要怕，這就是我站在台上存在的意義。」接著演唱〈存在〉感動全場粉絲的心。

10年訪台80次

她與台灣粉絲侃侃而談，透露之前在台上害怕時不敢看觀眾，只看遠方的光束，「我發現隱藏在心底裡的傷痛只是壓抑著它，沒有處理它，並不會好，我想鼓勵大家，不要掩蓋著自己的傷痛。」

她16歲出道、今年26歲，這10年來，一共來台超過80次，她強調自己很喜歡台灣，第1次在台灣開演唱會，是在大河岸約100多人的場地，當時已很開心，沒想到這次能連唱3場，覺得不可思議，也承諾「我會再回來！」

(中國時報)