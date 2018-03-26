白冰冰異想金字塔像酥胸

2018年03月26日 04:11 中國時報 報導林彥君

白冰冰到埃及旅遊自備自拍棒，拍照不求人。

白冰冰日前和20多位朋友包團到埃及旅遊，12天的行程平均一人花費約12萬元，從這一趟埃及旅遊讓她學習到好多過去沒聽過的歷史，她分享「有一個金字塔，我怎麼看都像胸部」，她也強調「金字塔是由人類建造，不是外星人」，金字塔從原本歪、斜跟像胸部的形狀，經過不斷修復而成現今看到的模樣。

白冰冰因為擔心請別人拍照會拍得不滿意，助理還幫她準備自拍神器，讓她「自己的構圖自己決定」。

她感嘆人生苦短，現在的生活重心只剩下工作和旅行，會規畫每2到3個月到國外，讓自己充電，「回來工作存錢，又可以為下一趟旅行做準備。」

隨心所欲自在過活

她透露旅行時看到其他人攜家帶眷，心裡難免會有一絲酸楚，「別人都有家人和子女一起旅行」，但她並不想為此找個伴，「現在是最開心的日子，沒有牽絆，不會找自己麻煩。」白冰冰說：「年輕時曾交錯朋友，反而讓自己過得很辛苦，現在老了，一切隨心，我想念誰就找誰，想玩就出去玩，想吃就吃，也不用擔心身材走樣。」

白冰冰印象最深的是雖然埃及沒有紅綠燈，也不會引發交通事故，「駕駛都是靠互相使眼神」，對這項當地人的默契感到不可思議。她在飛機上俯瞰埃及與台灣，發現埃及土地一片黃，而台灣是整片翠綠，覺得還是寶島好，「有夜市，買東西方便，東西又好吃，台灣NO.1。」

(中國時報)