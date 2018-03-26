辰亦儒圓夢當美國隊長

辰亦儒練肌肉有妙招，連在山上都不放棄健身。

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中國時報
專訪

辰亦儒去年演出網路電影《尋龍契約》大受好評，從原本已陣亡的反派復活並躍升主角，一口氣接演兩部續集，前往雲南等地拍攝，雖水土不服受不少苦，他仍表示此次是「圓夢之旅」，因為角色設定拿著盾牌和斧頭，「就像『美國隊長』一樣，恰好我的漫威偶像就是他。」他透露平日連手機殼、充電器都有美國隊長圖案，興奮說：「這次在劇組裡大家也都叫我『隊長』！」

曾在《終極一班》系列一展身手，辰亦儒表示近兩年在大陸拍戲，武打強度變高，大多親自上場，拍攝時脖子舊傷復發，膝蓋則因跪石地而不適，左手肘又撞上石林牆導致韌帶受傷，已一個月未痊癒，回台持續針灸推拿，每天穿戲服前都得戴護膝、護腰，還被笑「很像老頭」。

他忍不住求饒：「希望下部片不用再拿武器或演玄幻片，也想接演真實情感面豐富的劇。」笑說羨慕好友郭品超在陸劇《談判官》裡場景多在餐廳、辦公室，自己卻得上山下海。

拿行李箱操肌

日前汪東城公開「喜訊」，曬出和日本名模藤井莉娜的甜蜜合照，辰亦儒表示從沒見過2人一起出現，不過期待喝喜酒，更早就答應當對方伴郎。他和郭品超、汪東城有個「保鮮肉三兄弟」群組，聊過結婚生子計畫，由於都喜歡旅行，鼓吹彼此舉行海島婚禮，但他希望和姊姊一樣辦在日本輕井澤。

3人都勤於健身，經常互相鼓勵，辰此次拍戲住在沒有健身房的偏鄉，發展出一套招數自我鍛鍊，利用椅子不同角度練胸肌，抓著門桿引體向上，甚至用裝滿東西的行李箱當健身器材。《尋龍契約》預計年中在愛奇藝播出。

(中國時報)

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