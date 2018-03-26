羅美玲陪媽媽當清潔工

羅美玲雖從小父母離異，但對雙親非常孝順。（粘耿豪攝）

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中國時報
專訪
羅美玲（左）常抽空陪媽媽出遊。

羅美玲近期投入4月將於國父紀念館演出的音樂劇《我的媽媽是Eny》彩排，忙碌之餘仍盡力照顧當清潔工的母親，有空就陪媽媽到市場或辦公大樓刷地，老公Terry也一起幫忙。為了不造成母親困擾，夫妻倆戴口罩簡單喬裝，只希望讓56歲母親早點休息；羅美玲心疼說：「媽媽這2年可能更年期，常頭昏、盜汗，而且之前看了清潔員被酒駕撞死的新聞，一直勸她別做了。」

羅美玲從小父母離異，由爸爸和奶奶撫養長大，想起念五專時與母親重逢，她忍不住落淚說：「那時候表姊通知我媽媽子宮肌瘤大出血、有生命危險，我永遠記得踏進病房，從門口走到她病床旁的那短短一段路，突然覺得距離好遙遠。」她當時含著淚水、喊了一聲「媽」，母女自此重溫親情。

媽獨自帶大3女

身為大姊的羅美玲還有5個弟妹，羅媽當年離婚，靠當清潔工撫養羅美玲3個妹妹，20年來辛苦拉拔孩子長大，羅美玲從媽媽身上看到為人母的韌性，「媽媽不肯退休，老是說自己勞碌命，其實她就是責任感太重，不希望造成子女負擔。」讓她更希望母親早點退休，為自己而活。

養兒後更加感恩

羅美玲自父母離婚後不曾慶祝母親節，「對小時候的我來說，母親節像是遙不可及的事，卡片不知道要給誰。」母女重逢後她送媽媽一大束花及項鍊，「後來我有了孩子，抱著兒子跟媽媽一起過母親節那年，突然覺得人生無常，很感恩也更把握和家人相處的時光，就算陪媽媽刷地，我都非常珍惜。」她3年前帶媽媽去北海道旅遊，看媽媽開心得像個小孩，躺在雪地上玩雪，讓她滿心期待找時間再帶母親出國度假。

(中國時報)

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