盧建彰拍片對抗時間無情

2018年03月26日 04:11 中國時報 李承陽 專訪

盧建彰執導微電影《故事的宮殿：記憶在手心》，他認為所謂文物，是人類記憶的凝結，可照亮時代的黑暗處，「仔細想想，人類的歷史大都發生許多不好的事，會想保留下來的，應該都是好的吧。」他在故宮拍片時，突然有感而發：「原來我是跟故宮一起對抗無情的時間大神。」

對盧建彰而言，故宮是一座記憶載體，像是文物留有記憶，他說：「想像我們看了它數千年，它也看了我們這麼久，當你的思想變宏觀，困難相對變小了，這就是時間跟記憶。」人也有記憶，「小時候父母帶我們去故宮走走，我們長大了也可以帶小孩去走走，留下的一樣是記憶。」

電影拍攝失智父與女兒的親情互動，劇情改編自真實故事，盧建彰也有親身經歷，母親在他高二時遭重大車禍導致失憶，他把感情投射在電影中：「這反而提醒我們，一直以為家人都會在身邊，其實不一定，他們也有可能忘記你是誰。」同時他也有一個小女兒，拍攝時也能看見女兒視角，「那場畫面是父女手牽手，縱使社會在混亂，但有那雙手就是美好的。」

避觀光人潮難度高

微電影全程拍攝18小時，最大的困難就是故宮無法「閉館」，觀光人潮眾多，一定得拍得精準到位，同時考驗演員的專注力，加上安全考量，盧建彰笑說：「那不是道具，都是寶物耶！不能出差錯。」故宮微電影《故事的宮殿：記憶在手心》已於故宮官方臉書、YouTube上映。

(中國時報)