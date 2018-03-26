母親節美妝前哨戰 百貨火拼

2018年03月26日 04:11 中國時報 郭家崴 、 石欣蒨 報導

1.京華城的Kanebo COFFRET D’OR輕透粉潤口紅組，原價3953元，特價1780元、卡友價1602元，限量20組。（京華城提供）

2.台中廣三SOGO的RMK獨家新品粉底組，原價4625元，下殺5.7折獨家價2655元，限量30組。（廣三SOGO提供）

3.台中廣三SOGO的GUERLAIN超人氣蜂王乳平衡油超值組，原價1萬392元，下殺5.1折獨家價5300元，限量30組。（廣三SOGO提供）

4.京華城的SK-II超肌能緊緻限定組，原價8080元，4月13日限定特價5800元、卡友價5220元，限量12組。（京華城提供）

比漾廣場Sisley御緻抗老防曬精華SPF50+特惠組，首4日限定，價值7047元、特價5500元，78折，限量20組。（比漾廣場提供）

比漾廣場佳麗寶DEWS潤活精純露限定組，首4日限定，價值4870元、特價2340元，48折，限量20組。（比漾廣場提供）

比漾廣場SK-II經典青春限定組，買青春露230ml，送青春敷面膜4片，29日限定，價值7213元、特價4932元，68折，限量20組。（比漾廣場提供）

比漾廣場SHISEIDO東京櫃亮采賦活組，首4日獨家限定，價值1萬1027元、特價5130元，47折，限量50組。（比漾廣場提供）

板橋大遠百超夯「小銀瓶」ESTEE LAUDER Pro極速緊緻肌密全能精華組，價值6535元、特價4300元，66折，限量50組，4月4日購買加贈100元商品券。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百超夯「小黑瓶」LANCOME肌因年輕極速修護組，價值9505元、特價6200元，65折，限量80組。（板橋大遠百提供）

板橋大遠百Dior超完美持久氣墊粉餅皮革質感訂製組，亞洲限定、全台限量1萬枚，2050元，限量30組。（板橋大遠百提供）

台中大遠百shu uemura植村秀鑽石光粉底組，原價4803元、特價2988元。（台中大遠百提供）

日本女星菜菜緒擔綱佳麗寶COFFRET D’OR代言人，拍攝粉底形象圖。（佳麗寶提供）

母親節是百貨的「小周年慶」，也是美妝品牌上半年火拼的戰場，繼台中百貨廣三SOGO、台中大遠百、中友百貨在本月中搶先開打後；比漾廣場「美麗購物節」、遠百體系9家百貨「化妝品搶先Go！」、統一時代百貨台北店「美人節」也接續登場，獨家或限量特惠組祭出3.9折起優惠強力開攻。

廣三SOGO滿萬加送500

台中廣三SOGO感謝祭率先開跑，即日起至4月11日針對化妝品祭出重量獨家優惠，除滿2000元送200元商品禮券外，28日前滿萬再加碼送500或千點Smart Card點數，4月4日至8日的品牌日中，再推單櫃滿8800元以上即送限量「安妮兔6吋復古電風扇」等滿額禮，另有SHISEIDO東京櫃、GUERLAIN等品牌推出多組獨家下殺限量組。

台中大遠百15日至21日的禮賓預購首日衝1.2億元、整體業績較去年成長8％；22日至4月18日美麗購物節，首日延續預購買氣，較去年同期成長5％，除化妝品單筆2000送200、4月5日前滿萬再送300，也針對底妝、脣彩、香氛3大暢銷類別加碼推優惠組合，正貨搭千元贈品，透過「買大組送利多」吸引客人下單。

比漾廣場滿3000送300

比漾廣場美麗購物節29日至4月18日開跑，首4日強打15大美妝品牌限量發燒組，包括Sisley、佳麗寶、SK-II、SHISEIDO、ESTEE LAUDER、LANCOME等；檔期間化妝品／香氛／內睡衣當日單櫃滿3000送300贈品券，憑1F化妝品／香氛、3F內睡衣、5F香氛當日單櫃消費滿3000元發票，送300元贈品券，可累贈。

遠東百貨除台中大遠百外，其他9店皆從即日起日起至4月9日進行「化妝品搶先Go！」，化妝品（含沐浴精油）單筆滿3000送300、滿萬加送250；28日至4月9日單筆滿3000送200。

板橋大遠百特惠5萬組起

板橋大遠百SK-II、資生堂、蘭蔻等品牌超過5萬組特惠組3.9折起，整體備貨量較去年多20%；今年在熱銷保養新品外，持續發燒、高詢問的保溼、緊緻、除皺、除斑及空污議題的隔離防護、防曬等彩妝品仍最具話題；27日前有首6日優惠，刷10大銀行卡於全館單筆分6期，刷滿5000送200；28日至4月9日刷15大銀行卡於全館單筆分6期，刷滿萬送400、2萬送800，刷化妝品滿萬享15%、2萬1000元最高享17%回饋。

遠百寶慶店除美妝搶先購，27日前獨家舉辦「2018春夏VIP周」活動，推出百貨服飾及大家電抵用券超值回饋；桃園遠百保養品從保溼、持久、鎖水等關鍵字延伸，碧兒泉、GIVENCHY、植村秀、雪花秀等都有獨家特惠組。

統一時代百貨台北店「美人節」將在29日至5月13日正式展開，獨家快閃精品香氛櫃不僅延長了駐櫃期，更推出專屬檔期優惠，TORY BURCH當日單筆滿7000送限量30組品牌淡香精，而凡購買Van Cleef & Arpels任一75ml香水，即送限量50個VCA香氛蠟燭。

京華城首4日滿3000送400

京華城4月12日至5月13日推出母親節促銷，首4日京華卡友化妝品、內睡衣、香氛單筆滿3000元送400元商品券，而化妝品、香氛優惠下殺4.5折起，指定日期更有限量搶購組合，包括4月13日限定12組的SK-II超肌能緊緻限定組，原價8080元、特價5800元、卡友價5220元，當日消費累積滿30萬元，即贈限量Dyson Pure Cool Link 2合1涼風空氣清淨機。

(中國時報)