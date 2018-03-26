彭佳慧自信不惑 愛當大表姊

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

彭佳慧偏好大表徑的表款，戴HUBLOT Classic Fusion Berluti Scritto Emerald Green腕表42萬2000元，穿MAX MARA白色羊毛針織罩衫3萬4500元、藍白條紋上衣1萬6500元。（JOJ PHOTO攝）

HUBLOT Classic Fusion Gennady Golovkin限量計時碼表，45mm緞面拋光黑色陶瓷表殼，搭載HUB1155自動上鍊計時碼表機芯，全台限量1只，55萬元。（HUBLOT提供）

HUBLOT Classic Fusion Berluti All Black聯名腕表，45mm緞面拋光黑色陶瓷表殼，搭載可儲能42小時之HUB1100手上鍊機芯，全球限量500只，48萬8000元。（HUBLOT提供）

HUBLOT Classic Fusion Berluti五日鍊陀飛輪腕表皇金款，45mm緞面拋光18K皇金表殼，搭載五日鍊之HUB6016陀飛輪手上鍊機芯，表盤、表帶使用Berluti Gaspard菸草色皮革，全球限量20只，價格店洽。（HUBLOT提供）

HUBLOT Classic Fusion Berluti Scritto計時碼表皇金款，45mm緞面拋光處理18K皇金表殼，搭載HUB1143自動上鍊計時碼表機芯，表盤、表帶使用Berluti Venezia真皮打造，全球限量250只，114萬2000元。（HUBLOT提供）

歌后彭佳慧入行20多年，於新專輯《我想念我自己》中參與製作，並將生活種種化做真誠歌聲表達，透過不扭捏的聲線，她演繹了淡然辛酸的爵士女伶，也與熊仔自然詮釋出戀愛中的情侶鬥嘴，更自信地說道：「我覺得這是目前聲音表現最好的一次。」

私著扮小性感辣媽

訪問中顯得坦然的彭佳慧，自稱原本怕生的個性都有所變化，當被問到是什麼令她會有這樣的轉變時，她則笑答：「就是覺得時間到了，到了四十不惑的年紀，對很多事情有一種你一定知道自己在做什麼，所以你也要認同、肯定自己。」

已十分了解自己的她，形容個性「不是完全的女人」，連穿著都是率性為主，自稱私下是T恤配短褲「辣媽」打扮的彭佳慧，表示並非刻意扮辣，「那就是我舒服的個性，是因為大家沒有注意過我私下的樣子。」除了在衣著上偏好結合小露性感的率性裝束外，身為愛表人士的她，連手表都喜歡選擇大表徑的表款，還期待再為自己的特別時刻添入一只有紀念價值的腕表。

大器展現優雅自信

拍攝時，彭佳慧以一身白襯衫、紅脣造型，戴上HUBLOT以透明藍寶石水晶玻璃表殼打造之Spirit of Big Bang Sapphire表款，大器展現自信態度。而換穿另套條紋針織衫造型，搭配HUBLOT與法國男裝品牌Berluti合作之Classic Fusion表款，

經獨特染色手法處理之皮革表盤、

表帶，亦於大膽創新理念中，

玩出不失優雅的經典樣貌。

(中國時報)