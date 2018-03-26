冰山臉貝拉瘋logo

Max Mara MaxMaragram系列外套，約7萬8700元。（Max Mara提供）

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中國時報
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Max Mara MaxMaragram系列Anita肩背包，約5萬5800元。（Max Mara提供）
名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿上帥氣白色褲裝，一手抓著Max Mara大包，展現率性氣場。（取材自Bella Hadid官方IG帳號）

冰山臉名模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）靠其性感與個性兼具的外表和獨到時尚品味，讓她精品、彩妝代言接不完，在Instagram上更累積了超過1700萬粉絲追蹤。打扮向來帶點率性的她，日前於社交網站上公布霸氣美照，俐落白色褲裝、運動短靴，隨興抓起印有Max Mara標誌的最新MaxMaragram系列方包，混搭出復古十足摩登感。

而出自義大利品牌Max Mara的包款，其上logo字母使用之字體，最早可追溯至2000年前的羅馬，並於19世紀初被命名為「Tuscans」，品牌則於1958年，由當時藝術總監Erberto Carbon正式把字體運用於廣告之中。時至60年後的今日，Max Mara再度挖掘此一歷史，將品牌Tuscans字體標誌重新設計，創造出包含外套、包款、鞋履在內的MaxMaragram特別系列。除緊追當今流行之logo風潮外，亦透過蘊含其中的傳承意義，自圖樣間展現品牌的歷久彌新的優雅之美。

(中國時報)

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