2018年03月26日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Agar Ebene沉香黑檀淡香水100ml，9050元。（愛馬仕提供）

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列Myrrhe Eglantine沒藥薔薇淡香水100ml含Sikkim小牛皮皮套，2萬350元。（愛馬仕提供）

Hermessence愛馬仕聞香珍藏全系列共16款淡香水。（愛馬仕提供）

愛馬仕聞香珍藏系列淡香水自2004年上市以來備受矚目，一直是香氛迷的心頭好，這系列香氛體現品牌精神，女人不只能將香氛穿戴在身上，也能將愛馬仕穿在香氛身上，專屬皮革設計，讓香氛更添奢華。

Hermessence愛馬仕聞香珍藏系列展現出無拘無束的創意理念，不受限性別，讓男士和女士們可自由選擇不同的香氛。聞香珍藏系列今年推出3款淡香水與2款香氛油精萃，目前全系列共16款淡香水與2款香氛油精萃各有風情。

新款香氛有沒藥薔薇、沉香黑檀、雪松茉莉等選擇，噴霧式瓶裝100ml為9050元，另有精緻皮套款2萬350元、亮面蜥蜴皮套款6萬9000元、Salvator蜥蜴皮套款8萬6000元；淡香水另有自由組合禮盒，15ml噴霧瓶4瓶裝5600元；香氛油精萃新款有「豆蔻麝香」20ml為1萬3000元；「麝香鳶尾」20ml則是1萬3000元，無皮套包裝。

(中國時報)