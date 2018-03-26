APP牽線 汽車手機一家親

YouTube上有許多整人影片讓人哭笑不得，曾看過有人為了整BMW車主，特意把兩台車左右緊密停靠，讓車主無法開門上車，沒想到車主出現後，竟不慌不忙地掏出鑰匙，輕輕鬆鬆遙控車輛退出停車格，讓惡作劇的人大為傻眼，不管這是不是品牌的行銷手法，人車互動方式正在快速改變。
這種以手持裝置在車外遙控的方式，也被LandRover運用在越野活動上，尤其在駕駛覺得視野不佳，無法掌握輪胎與地面接觸情況，一不小心可能會發生意外，這時只要開門下車，藉由手機更能精準地遙控前輪的轉向角度，讓車輛可順利越過阻礙。
座椅偏好依駕駛調整
今年日內瓦車展，PORSCHE發表Porsche Mission E Cross Turismo電動車時，也預告將推出整合20多種應用程式的《Destinations》APP，讓車主在出發前就能先在手機預訂好目的地、餐飲，做好路線規畫，並隨駕駛者喜好設定座椅、空調、音樂，甚至氣氛燈的色彩都可以選擇。當不同駕駛者上車時，車輛只要與駕駛者的手機連接，就會自動調整成該名駕駛者預先設定好的駕駛偏好。
BENTLEY發表首款混合動力車Bentayga Hybrid的同時，預告車主將可從手機APP監控車輛充電情形；MINI也宣示自今年3月起生產的所有新款MINI車型，都將提供內置4G SIM卡的選配功能，這意味著除了智慧緊急呼叫功能服務外，還將加入包括禮賓服務、導航地圖自動更新和MINI Online等功能。
掌握雙方赴會路況
最近試到BMW X2 sDrive20i M Sport X以及smart forfour，兩台新車都非常有趣，但搭配使用APP讓人驚豔。《BMW Connected》APP與車輛連線後，可利用手機導航系統從目前車輛所在位置導航至住家、約會地點，或是透過推播訊息接收理想啟程時間。系統同時支援iPhone及Android兩大平台，智慧手表如Apple Watch也可使用，讓車主隨時與車輛保持連線。
另外，透過BMW Connected+的「即時路況分享」特色功能，能即時與他人分享旅程細節。例如在約會前，只要將連結傳送給指定的聯絡人，對方即可在地圖上觀看到我們目前的位置、目的地與預計抵達時間，若抵達時間有變動，BMW Connected+也會自動傳送訊息，讓雙方都能同時掌握赴會的交通狀況。
手機變身車內配備
smart forfour的設計想法更有趣，乾脆把手機視為車內配備，且不同尺寸手機都能輕鬆固定在中控台上方，只要將預先下載好的《smart cross connect》APP與車輛連接，即可作為撥打電話、收音機、導航地圖和顯示車輛狀態的「第二螢幕」，下車後即轉成手持模式，可記錄停車位置，方便車主快速找到愛車，而停車與評價資訊亦可分享在系統平台上，提供給其他smart車主參考。
(中國時報)