APP牽線 汽車手機一家親

2018年03月26日 04:11 中國時報 陳大任 報導

VW《VW Media Control》APP可在手機上遙控車內音響的音量大小、歌曲切換，以及使用導航功能。其中導航功能由於VW原廠使用HERE圖資，操作需要打字，不若手機方便，車主即可在手機這端以使用Google Maps的方式，語音蒐尋出目的地，再使用鏡射功能將導航資訊傳到車機即可，大幅簡化打字輸入及設定導航的步驟。如圖即為在手機上以語音蒐尋出總統府，即可讓車機自動規畫路線、導航。（陳大任攝）

《BMW Connected》APP可藉由手機遙控開鎖、上鎖、開啟空調送風等狀態，並隨時監測車輛的位置與狀況。（截圖自APP）

《BMW Connected》APP可結合行事曆（左），提供前往地點的導航資訊（中），並發送至車輛開始導航（右）。（截圖自APP）

《BMW Connected》APP內建有經銷商搜尋、道路救援、車主手冊及品牌最新動態，成為品牌與車主間最即時的溝通平台。（截圖自APP）

《smart cross connect》APP方便駕駛人撥放音樂、儲存並撥打電話，還可記錄駕駛的情況（左），與使用Guidebook旅遊指南導航（中），停車點（右）的功能更貼心。（截圖自APP）

《smart cross connect》APP「yelp餐廳」推薦裡有剛拿下米其林城市指南一星的金蓬萊和RAW餐廳的資訊，馬上就能導航前往，但是否有位子就要看車主的本事了。（陳大任攝）

《smart cross connect》APP導航地圖不僅提供貼心的超速警告、測速照相提醒、即時路況，更具備車用及手持兩種瀏覽介面模式，讓駕駛人隨時何地都方便使用。（陳大任攝）

《smart cross connect》APP「燃油消耗」模式可即時顯示車輛狀態，和緩開車會顯示成森林，激烈操駕則會變成沙漠，藉以傳達環保愛地球的觀念。（陳大任攝）

BMW X2 sDrive20i M Sport X具備智慧互聯駕駛服務，包含智能緊急求助、遠距售後服務，售價215萬元起。（陳大任攝）

smart forfour售價自74萬元起，7月31日前購買17/17年式smart forfour即享4年保養套裝及額外貸款首期免付優惠，貸款方案為50萬50期0利率。（陳大任攝）

YouTube上有許多整人影片讓人哭笑不得，曾看過有人為了整BMW車主，特意把兩台車左右緊密停靠，讓車主無法開門上車，沒想到車主出現後，竟不慌不忙地掏出鑰匙，輕輕鬆鬆遙控車輛退出停車格，讓惡作劇的人大為傻眼，不管這是不是品牌的行銷手法，人車互動方式正在快速改變。

這種以手持裝置在車外遙控的方式，也被LandRover運用在越野活動上，尤其在駕駛覺得視野不佳，無法掌握輪胎與地面接觸情況，一不小心可能會發生意外，這時只要開門下車，藉由手機更能精準地遙控前輪的轉向角度，讓車輛可順利越過阻礙。

座椅偏好依駕駛調整

今年日內瓦車展，PORSCHE發表Porsche Mission E Cross Turismo電動車時，也預告將推出整合20多種應用程式的《Destinations》APP，讓車主在出發前就能先在手機預訂好目的地、餐飲，做好路線規畫，並隨駕駛者喜好設定座椅、空調、音樂，甚至氣氛燈的色彩都可以選擇。當不同駕駛者上車時，車輛只要與駕駛者的手機連接，就會自動調整成該名駕駛者預先設定好的駕駛偏好。

BENTLEY發表首款混合動力車Bentayga Hybrid的同時，預告車主將可從手機APP監控車輛充電情形；MINI也宣示自今年3月起生產的所有新款MINI車型，都將提供內置4G SIM卡的選配功能，這意味著除了智慧緊急呼叫功能服務外，還將加入包括禮賓服務、導航地圖自動更新和MINI Online等功能。

掌握雙方赴會路況

最近試到BMW X2 sDrive20i M Sport X以及smart forfour，兩台新車都非常有趣，但搭配使用APP讓人驚豔。《BMW Connected》APP與車輛連線後，可利用手機導航系統從目前車輛所在位置導航至住家、約會地點，或是透過推播訊息接收理想啟程時間。系統同時支援iPhone及Android兩大平台，智慧手表如Apple Watch也可使用，讓車主隨時與車輛保持連線。

另外，透過BMW Connected+的「即時路況分享」特色功能，能即時與他人分享旅程細節。例如在約會前，只要將連結傳送給指定的聯絡人，對方即可在地圖上觀看到我們目前的位置、目的地與預計抵達時間，若抵達時間有變動，BMW Connected+也會自動傳送訊息，讓雙方都能同時掌握赴會的交通狀況。

手機變身車內配備

smart forfour的設計想法更有趣，乾脆把手機視為車內配備，且不同尺寸手機都能輕鬆固定在中控台上方，只要將預先下載好的《smart cross connect》APP與車輛連接，即可作為撥打電話、收音機、導航地圖和顯示車輛狀態的「第二螢幕」，下車後即轉成手持模式，可記錄停車位置，方便車主快速找到愛車，而停車與評價資訊亦可分享在系統平台上，提供給其他smart車主參考。

(中國時報)